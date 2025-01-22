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女星整復遭斷骨險癱瘓！ 不忍提告曬證據：絕不和解

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星鄭靚歆2023年控訴，遭知名整復師「亞當老師」弄到肋骨骨折，導致生活無法自理長達2個月，幾乎呈半殘狀態，向對方提過失傷害告訴，雙方因此對簿公堂。不過，王整復師拒絕認罪，並稱鄭靚歆開口索要50萬元的賠償金且拒絕X光檢查，認為肋骨骨折與復健無關。對此，鄭靚歆昨（21）日曬出影片截圖痛反擊，「絕不會和解！

女星鄭靚歆。（翻攝自IG）女星鄭靚歆。（翻攝自IG）

鄭靚歆昨晚於社群發文指出，2023年6月20日她去找亞當老師整復時，被壓到嚴重受傷，而亞當冰敷及噴止痛在她的上背，但她持續疼痛，連呼吸都痛，後來亞當便給她幾天份的止痛藥，並說服這是正常現象，「說整復後可能會痛三天到兩個禮拜都有可能看體質」，不料，回家後痛到連呼吸都變小。

鄭靚歆說，隔日她便去急診打止痛消炎針和照X光，當時醫生表示，目前X光看不出什麼，X光也不一定拍得到骨折，若持續疼痛超過3至5天就需要回診，可以選擇照電腦斷層。她強調，這段期間自己都吃止痛藥，但仍高強度疼痛，深呼吸、笑、出力、舉手任何小動作都會刺痛，甚至要女友幫忙很多事，就連躺下都需要被扶著，完全不能側躺，躺平都會痛，也常常被痛醒。後續再度回到骨科復診，才確定是「左胸壓挫傷合併肋骨骨折」，讓鄭靚歆氣炸對王姓整復師提告。

鄭靚歆診斷證明書。（翻攝自IG）鄭靚歆診斷證明書。（翻攝自IG）

鄭靚歆曬出最新證據的影片截圖反擊，「有拍下當時被告整復師壓左側上半身的影片作為法院證據，影片聽到「喀」及我的慘叫，表情扭曲。」她也指出，自己當下問對方好幾次，這樣是否正常？連笑、呼吸都會痛，沒辦法自己爬起來整復椅，但整復師說詞反覆不一，「一下說是正常，整復後3到14天都有可能會痛，只是我不習慣、又說我太瘦、又說很少人會像你這樣，你可以去買樂透了！」

鄭靚歆也強調，自己絕不會和解，怒轟王姓整復師毫無歉意，「對方明明看著我多痛苦，不只沒有歉意，還多次轉移焦點、混淆大眾及法官，犯後態度不佳，讓我身心受創，無法得到內心平靜，雖然遇到這件事，我還是覺得每個人都會不小心做錯事，但如果我們承擔責任，兩邊都可以更快move on，犯錯不可悲，可悲的是不敢面對錯誤並改正！」

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