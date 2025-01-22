晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

486先生電爆彭文正 怒斥太丟臉

彭文正19日在臉書PO出「川普就職晚宴貴賓券」炫耀。（翻攝自彭文正臉書）彭文正19日在臉書PO出「川普就職晚宴貴賓券」炫耀。（翻攝自彭文正臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕美國總統川普就職典禮20日舉行，媒體人彭文正涉誹謗前總統蔡英文被通緝在案，19日竟在臉書PO出「川普就職晚宴貴賓券」炫耀，酸外交部不如通緝犯，台灣事實查核中心21日披露，彭文正其實是挪用他人照片。

今（22）日一早，團購電商名人「486先生」陳延昶在個人臉書怒嗆：「彭文正被台灣通緝，還假裝自己是川普就職典禮的VIP，結果被抓包照片是盜圖！這種行為真的讓人傻眼。」接著趁機補一槍嘲諷：「聽說他以前還是台大教授？只能說，太丟臉了！」

相關新聞：彭文正PO「川普就職晚宴VIP券」酸政府無能 真相竟是挪用照片！

彭文正19日在臉書PO出「川普就職晚宴貴賓券」，嘲諷「人民一年交給你們4兆台幣，還不如一個通緝犯聯誼會會長」，發文被部分媒體轉載，酸外交部不如通緝犯，民進黨政府只會吹噓和唬爛台美關係有多好。

不過事實查核中心發布報告指出，經查彭文正貼照片，其實是美國律師、川普支持者John A. Willding II18日在社群領英（LinkedIn）發出來的圖片，其實彭文正也沒有明稱自己有受邀參加VIP晚宴，檢視其社群平台貼文，也沒有證據顯示他曾進入國會山莊觀禮，現場參與採訪美國就職典禮相關活動的記者也說，並未看到彭文正現身就職典禮或其他活動現場。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中