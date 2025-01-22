486先生電爆彭文正 怒斥太丟臉

彭文正19日在臉書PO出「川普就職晚宴貴賓券」炫耀。（翻攝自彭文正臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕美國總統川普就職典禮20日舉行，媒體人彭文正涉誹謗前總統蔡英文被通緝在案，19日竟在臉書PO出「川普就職晚宴貴賓券」炫耀，酸外交部不如通緝犯，台灣事實查核中心21日披露，彭文正其實是挪用他人照片。

今（22）日一早，團購電商名人「486先生」陳延昶在個人臉書怒嗆：「彭文正被台灣通緝，還假裝自己是川普就職典禮的VIP，結果被抓包照片是盜圖！這種行為真的讓人傻眼。」接著趁機補一槍嘲諷：「聽說他以前還是台大教授？只能說，太丟臉了！」

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彭文正19日在臉書PO出「川普就職晚宴貴賓券」，嘲諷「人民一年交給你們4兆台幣，還不如一個通緝犯聯誼會會長」，發文被部分媒體轉載，酸外交部不如通緝犯，民進黨政府只會吹噓和唬爛台美關係有多好。

不過事實查核中心發布報告指出，經查彭文正貼照片，其實是美國律師、川普支持者John A. Willding II18日在社群領英（LinkedIn）發出來的圖片，其實彭文正也沒有明稱自己有受邀參加VIP晚宴，檢視其社群平台貼文，也沒有證據顯示他曾進入國會山莊觀禮，現場參與採訪美國就職典禮相關活動的記者也說，並未看到彭文正現身就職典禮或其他活動現場。

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