陳玉珍提案刪公視23億元預算 郭彥甫：補助沒有誰對誰錯

陳玉珍因提案刪除公視23億預算，甚至嗆聲「丟掉那隻要飯的碗」，引來影視圈反彈。（資料照，記者田裕華攝）

〔記者林南谷／台北報導〕藝人郭彥甫過去曾與胞兄郭彥均組成偶像團體2moro，這幾年轉型當藝術家，有關國民黨立委陳玉珍提案刪除文化部補助公視23億元預算，最終改為刪減1％，但她留言嗆文化界「丟掉要飯的碗」，引發影視圈反彈，對此，郭彥均也有話要說。

郭彥甫在個人臉書發文表示，身為視覺藝術工作者，這條路走了8年，小小作品也去了很多地方展出過，台灣、美國、西班牙、上海、北京、日本、香港⋯⋯等，完全自費，不然就是貸款借錢想辦法，他說：「沒有為了討好誰去拿過任何1塊補助，很硬，真的很硬，晚上會驚醒的那種，但對創作的渴望慾望還是沒有一絲毫減滅，一切自己扛，因為沒有人該為你的決定埋單。」

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但補助給你，你要嗎？郭彥甫坦白說，當然要一定要，天上掉下來怎麼不要，但想像到那機制不是一般人玩得到的就作罷，加上個人文件程序盲，回到頭創作上的事還是只有創作檯子上撕殺才能解決。

郭彥甫認為，補助沒有誰對誰錯，這都是自己的選擇，但希望拿了補助幾百幾千的單位都能夠幫助台灣藝術家尤其是年輕藝術家「真的」進入世界運作的軌道中，「如何把路打開已經刻不容緩，需要時間、需要步驟、需要政策、需要正常的市場競爭⋯⋯等等，這些難題需要政府磨大刀劈開阻礙才行！」

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