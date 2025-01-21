曾寶儀病倒了 自嘲：年過半百不能操

曾寶儀病倒了。（本報資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人曾寶儀今（21）在社群發文，表示：「我總算病倒了」。從去年8月中旬開始，曾寶儀就馬不停蹄的為工作奔走，先宣傳《愛情城市》，接著出版新書《生命中最大的寶藏就是你自己》，然後《交換禮物》上映，不斷工作的結果，就是累壞自己。曾寶儀說自己可能有20年沒這麼緊湊忙碌了，接著說：「苯倫（人）已經年過半百，不能再這樣操了」。

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這半年呈現一種輪軸轉的態勢，連曾寶儀都很難想像自己過去為什麼可以一邊出唱片，一邊維持每週7天錄影。51歲的曾寶儀說上個月就覺得生病，不斷用意志力撐著，雖然有跟經紀人乖乖去看中醫，不過早上睜開眼還是覺得疲憊，只能安慰自己，過年時要狠狠睡個7天，任誰也不能阻止她。

曾寶儀（左）和爸爸曾志偉感情極佳。（翻攝自臉書）

曾寶儀說自己「終究不是鐵打的」咳了快一週之後，昨天正式宣告失聲，這也讓她緊急取消了本週工作，提早進入年假模式。

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「真荒唐。生命中最大的寶藏都不好好保護，還嚷嚷著說要交換禮物。但果然身體是不會說謊的，我的慣性也是。就是得要到完全無法工作那一刻才真正投降，啪啪打臉啊！」曾寶儀像今天約好要錄podcast訪問的來賓說聲抱歉，只能年後見了，接著很帥氣的放話：「生病，就躺平」。

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