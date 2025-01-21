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阿布絲馬祖拍MV「體感2度」 靠老酒取暖「越來越進入狀況」

阿布絲 Majin（華納提供）阿布絲 Majin（華納提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕Abus阿布絲全新專輯《QUEENDOM》已在各大數位音樂平台正式發行。全新主打〈MATA 目光〉由阿布絲與Majin合作，兩人用多元語言相互創作完成。這次MV前往馬祖取景，拍攝了兩個女孩相識、一起玩樂的劇情，而當地有如南法、南義的景色也讓眾人驚呼不已。拍攝時團隊更為了取暖更分別喝了馬祖老酒取暖，也讓阿布絲笑說越來越進入狀況。

阿布絲 Majin（華納提供）阿布絲 Majin（華納提供）

〈MATA 目光〉是阿布絲與Majin的合作曲，這首歌寫下女孩們的心思，阿布絲說：「通常我看一個人會先注意到眼精，因為眼神是最直覺最赤裸給予的，就像無形的能量流竄在彼此之間，我覺得很有趣，有時候甚至你不用多說什麼，一個眼神就可以透漏很多信息，這裡有我跟Majin，看我們如何用眼神去打獵！」有趣的是「MATA」是布農族語的「眼睛」之意；Majin因為從小在印尼長大，也分享印尼文的「MATA」同樣是眼睛之意，如此巧合讓兩人覺得不可思議。

阿布絲（華納提供）阿布絲（華納提供）

提到與Majin相識的過程，阿布絲分享她們是在交通工具上所認識，當時她們都要參加一檔選秀節目，因緣際會巧合遇見，兩人第一次聊天就相當合拍，也為這段友誼與合作埋下契機，而這次MV則同樣再度邀請Majin，兩人同框〈MATA 目光〉MV演繹兩個在旅途中認識的女孩，有趣的是，這次腳本相當符合現實狀況中她們所認識的情況，讓阿布絲忍不住表示：「這真的是很美麗的巧合！」也讓她們回想到那段在異地的日子。

阿布絲（華納提供）阿布絲（華納提供）

MV則於馬祖取景，鮮少到馬祖的眾人，驚覺馬祖竟別有洞天，阿布絲與團隊一路造訪了芹壁村、津沙聚落、北海坑道、八八坑道...等景點拍攝。當時拍攝因面臨冬天及大風，體感溫度僅攝氏2-3度，然而阿布絲與舞者卻得穿著輕薄的服裝跳舞，看到舞者們不畏風寒的跳舞，也讓阿布絲最後豁出去笑說：「那就拼了啊！」大家更喝起馬祖老酒，讓阿布絲開玩笑表示：「越來越進入狀況。」〈MATA 目光〉MV於「Abus阿布絲」YouTube官方頻道上線。

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