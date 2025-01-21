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「真的很心累」！ 薔薔新片關懷弱勢又列18禁

薔薔近年把發展重心都放在經營YouTube頻道。（翻攝自IG）薔薔近年把發展重心都放在經營YouTube頻道。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕從《我愛黑澀會》出道的女星薔薔，近年把發展重心都放在經營YouTube頻道，也經常花大錢出國拍片。不過，先前她曾經拍攝一段「親訪染毒街友片」遭YouTube列為18禁，今（21）她又發文表示自己拍攝的「馬尼拉吃廚餘的貧民窟」又被判定為18禁，這讓她對YouTube的政策感到非常失望。

薔薔憤憤不平的說：「馬尼拉吃廚餘的貧民窟…竟然被yt判定18禁了，原因是他們的小朋友只能在路邊接漏水洗澡」因為有先前的經驗，薔薔在剪輯和處理上更加小心，她說：「我們也將小朋友馬賽克 他們甚至也都有穿褲子！竟然說我們違反青少年色情 真的很心累」。

薔薔拍攝的「馬尼拉吃廚餘的貧民窟」又被判定為18禁，讓她心累。（翻攝自IG）薔薔拍攝的「馬尼拉吃廚餘的貧民窟」又被判定為18禁，讓她心累。（翻攝自IG）

這些住在貧民窟的孩子，非常需要有人協助，薔薔認為「如此需要大家關懷的世界角落有機會被大家注視 卻被限制 對yt越感失望…」但薔薔並不會因為影片被列為18禁而喪志，她更努力請大家分享出去為弱勢族群做一點事。

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