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娛樂 電視

吳宗憲節目收播「退休地曝光」 女星鬆口揭內情

吳宗憲與女兒吳姍儒搭擋主持中天《小明星大跟班》8年。（資料照，中天提供）吳宗憲與女兒吳姍儒搭擋主持中天《小明星大跟班》8年。（資料照，中天提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕吳宗憲與女兒吳姍儒搭擋主持中天《小明星大跟班》8年，日前兩位主持人證實節目將收攤，而過去曾代班過《小大》的宋羽荮今（21）日出席節目《雪歌有約》開播記者會，意外透露吳宗憲退休理想居住地。

宋羽荮。（沐陽文化提供）宋羽荮。（沐陽文化提供）

宋羽荮將主持以藏傳佛教文化為主的談話性節目《雪歌有約》，記者會上吳宗憲特地錄VCR祝賀，而宋羽荮被問及吳宗憲節目收播一事，她表示之前吳宗憲就老嚷嚷要退休，「我曾嗆過他是放羊的孩子，但其實不是他一個人想要放就放，他背後要養很多工作人員」。

如今吳宗憲收掉一個節目，宋羽荮表示兩人是互相恭喜，吳宗憲恭喜她擁有第一個帶狀主持節目，而她則恭喜吳宗憲可以好好休息，「藝人很少體驗生活，憲哥也是，為工作去各地，卻沒有好好體驗過生活。」她也提到吳宗憲是「星馬王子」，有朋友之前遊說他退休後可以去新加坡置產，「他覺得太遠了，反而說宜蘭是不錯的地點」。

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