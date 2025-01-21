皇家紳士小熊陪觀眾過好年！《柏靈頓：熊熊去秘魯》英國創票房紀錄

《柏靈頓：熊熊去秘魯》在英國上映創下驚人票房。（索尼影業提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕大受歡迎的柏靈頓熊系列第三集《柏靈頓：熊熊去秘魯》將於農曆新年在台上映，彬彬有禮的皇家紳士小熊魅力無法擋，去年11月於牠的「祖國」英國上映時，創下開片票房的驚人紀錄，首週末以965萬英鎊（約3.88億新台幣），不僅超越前兩集開片成績，更成為自2021年《007：生死交戰》以來，票房最高的英國電影。

《柏靈頓》系列電影已在全球締造超過11億美元（約360億新台幣）票房巔峰，有望在今年世界各地陸續上映後，繼續創下輝煌紀錄。發行該片的索尼影業，昨晚舉辦親子同樂特映會，入境隨俗的柏靈頓熊在戲院搖身一變成為最可愛的應景裝飾，大人小孩爭相與過年特別版電影背板合影，成為影城最受歡迎的拍照據點。

請繼續往下閱讀...

《柏靈頓：熊熊去秘魯》台灣限定春節特別版海報。（索尼影業提供）

《柏靈頓：熊熊去秘魯》將於1月25日（週六）正式在台上映，毛絨絨的柏靈頓熊與春節紙花的絕妙搭配，即日起至過年期間，在台北欣欣秀泰影城4樓與大家一起過好年。只要於指定秀泰戲院尋找柏靈頓熊立牌並與之合照，上傳影城粉絲團貼文，就有機會獲得Paddington Party柏靈頓熊派對聯名兒童束口後背包。

此外，柏靈頓熊可愛立牌同樣出沒在指定國賓戲院，合照並上傳照片就有機會獲得Paddington Party柏靈頓熊派對聯名迷你東西托特包，超好康的活動就等你上傳最俏皮的合照。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法