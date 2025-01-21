陳美鳳除夕戰袍曝光！羅馬街頭「與藍心湄練舞」揭超暖內幕

陳美鳳大秀好身材。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕陳美鳳與白冰冰、陽帆、曾國城、浩角翔起、侯怡君、白家綺、賴慧如、籃籃以及郭忠祐擔任主持人，錄製除夕節目《民視第一發發發》，天后陳美鳳壓軸出場，帶領李沛綾、胡嘉愛、宮美樂、余煊曈、王茉聿經典重現《濃妝搖滾》，全場電力滿滿，錄影時就high翻全場。

陳美鳳（左）為了除夕節目在羅馬練舞。（翻攝自臉書）

陳美鳳說這次跟藍心湄日前出發羅馬旅遊前，接獲指令要在除夕特別節目表演，舞蹈小朱老師還特別挑選《濃妝搖滾》，這讓復古迪斯可曲風、節奏特別，不由得讓天后陳美鳳小擔心了一下，沒想到姊妹淘藍心湄二話不說，帶著陳美鳳在羅馬各個景點直接練舞，讓網友直呼，「背後有神級靠山」、「兩人是真愛」。

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陳美鳳（左）為了除夕節目在羅馬練舞。（翻攝自臉書）

陳美鳳說，出發時在機場她跟心湄說，我剛剛知道我要表演《濃妝搖滾》，這首歌不好表演也讓藍心湄表情也驚嚇了一下，知道好姊妹要挑戰她高難度歌曲忐忑不安，藍心湄手把手教之外，在每個羅馬景點錄影練習，陳美鳳說在其中一個景點拍攝時，「我們站在一個單行道上，剛好羅馬警察開著警車要過去，他車燈開著幫我們打燈，還等我們跳完才開過去。」也非常開心姊妹淘頂級舞林高手藍心湄親自教她跳舞，還回應網友兩人的確是「真愛」沒錯。

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