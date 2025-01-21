被陳玉珍酸「要飯」！男星火大怒批：淪為政客利用工具

張家瑋（左起）、宋羽荮、雪歌仁波切、劉爾金一同出席開播記者會。（沐陽文化提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕國民黨立委陳玉珍先前提案刪除公視23億預算，還酸影視從業人員是「要飯的」，儘管後來改刪1%，仍引爆影視圈怒火。今（21）日演員劉爾金、張家瑋出席宋羽葤主持的節目《雪歌有約》開播記者會，被問此風波，劉爾金直呼很憤怒，嘆成為了政治人物利用的工具。

劉爾金表示，身為演藝人員，對於這件事很無言、憤怒，「我們是代表國家去演出，讓國際看到我們，你這樣打壓。」也說台灣應該對比韓國，「看看別人，想想自己，韓國有多少單位在支持演藝單位，為什麼台灣會變這樣被打壓？」

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張家瑋、劉爾金。（沐陽文化提供）

劉爾金也說：「我們都演過公視的戲， 我不覺得政治要影響到文化，有點被政治犧牲，我們淪為被政治人物利用的工具。」宋羽葤附和道：「我們活在這社會，就會被政治影響啊。」劉爾金離席前仍深表感慨，更忍不住直呼：「我們不是要飯的，明華園曾說過『不要過河拆橋』，說的真好。」

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