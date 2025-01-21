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《浪姐6》名單「又」出爐 網好奇：本人知道自己要來嗎？

中國又傳出《浪姐6》參加名單，林志玲打頭陣。（翻攝自IG）中國又傳出《浪姐6》參加名單，林志玲打頭陣。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國實境節目《乘風2025》（《浪姐6》）第N度流出參加者名單，先前曾經說過這次參加浪姐的女星包含林志玲、許瑋甯等人，這次流出的名單內容又有變，今（21）網路上自稱「全員陣容」的名單，赫然見到林志玲打頭陣，並且加入林依晨、張韶涵、蔡健雅、徐佳瑩被列在台灣女星。

女星張韶涵被列在「浪姐6網傳全員陣容」中。（翻攝自IG）女星張韶涵被列在「浪姐6網傳全員陣容」中。（翻攝自IG）

《浪姐》自2020年開播後討論持續熱烈不下，還讓許多女藝人再次翻紅，因此許多人關心誰又會被列在第6季名單。「浪姐6網傳全員陣容」今日勢如破竹衝上熱搜，內容表示由中國男星齊思鈞擔任主持人、黃曉人為乘風發布人，參加女星友林志玲、林依晨、張韶涵、蔡健雅、徐佳瑩等人；韓國部分則有f（x）門面「Krystal」鄭秀晶。

這回的名單比起上次所謂「已簽約」名單少了陳喬恩、昆凌、張芸京、陳慧琳，先前還在考慮的「Angelababy」楊穎、「Faye」詹雯婷、莫文蔚也未入榜，網友多持懷疑態度，有人說「張韶涵沒必要吧？」、「張韶涵沒有意外25（2025）年依舊是巡演滿檔，她都快忙得退休了還讓她去參加浪姐…放過她吧」，還有人問：「她們本人知道自己要來嗎」？

網路上流傳「浪姐6網傳全員陣容」。（翻攝自微博）網路上流傳「浪姐6網傳全員陣容」。（翻攝自微博）

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