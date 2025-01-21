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娛樂 電影

性愛機器人失控反撲！驚悚片女神狠揭腹黑情人真面目

《完美伴侶》精準剖析年輕世代的愛情觀。（華納兄弟提供）《完美伴侶》精準剖析年輕世代的愛情觀。（華納兄弟提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕開春最驚悚愛情電影《完美伴侶》由「新生代驚悚片女神」蘇菲柴契爾、《黑袍糾察隊》魯蛇男星傑克奎德聯合主演，最新預告揭露蘇菲在片中並非人類，竟是為男人量身訂製的「性愛機器人」。電影犀利剖析男女截然不同的愛情觀，劇情發展跌破觀眾眼鏡，今天在台特映讓媒體驚喜連連。

蘇菲柴契爾在《完美伴侶》真實身分是為男人量身訂製的「性愛機器人」。（華納兄弟提供）蘇菲柴契爾在《完美伴侶》真實身分是為男人量身訂製的「性愛機器人」。（華納兄弟提供）

片中美如仙女的蘇菲柴契爾，其實是依照男友理想型所打造的性愛機器人，不僅量身訂製五官、個性、造型，甚至連身材、性癖都完美符合男人的要求，只需要口頭指令，就能讓她兩眼發白、陷入「休眠」狀態，完全被另一半控制。直到她意外搶走男友手機，將自己「智商」指數從男友設定的40%，一口氣狂飆破百，也讓她從男人手中的玩物，瞬間反過來成為心狠手辣的復仇情人。

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電影由近年口碑最強驚悚片《宿劫》的製片團隊聯手打造，搶搭近年話題性十足的AI機器人題材，刻劃出人類利用科技尋求慰藉的未來社會，竟可能面臨人工智慧反撲的驚悚末日，更藉由一對情侶關係變質的可怕經歷，精準剖析年輕世代的愛情觀，將伴侶彼此相愛、又互相控制的矛盾關係，血淋淋地呈現在觀眾面前，犀利程度令人拍案叫絕，絕對是今年春節不可錯過的觀影體驗。《完美伴侶》將於1月29日（大年初一）2D、IMAX版同步上映。

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