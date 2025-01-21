（影）琳妲爆料當啦啦隊「內褲濕透」 超想奉上炸奶神器

樂天女孩啦啦隊「琳妲」林羿禎近日體驗「一日領航猿啦啦隊」。（本報資料照，記者潘少棠攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕反骨男孩成員身兼樂天女孩啦啦隊「琳妲」林羿禎近日體驗「一日領航猿啦啦隊」，她也順帶在社群比較了一下當籃球啦啦隊和當棒球啦啦隊成員之間的差異。

琳妲在社群發文「好多人問我跳籃球跟棒球差別在哪？我想說的是棒球啦啦隊真的都很辛苦，要曬太陽，可能會中暑，而且很悶、非常容易大爆汗，內褲濕透，妝會花掉」，這次她體驗了籃球啦啦隊發現「也不輕鬆」。

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琳妲體驗一日籃球啦啦隊員，覺得很辛苦。（翻攝自IG）

琳妲為了擔任一日領航猿啦啦隊，賽前5小時就到現場準備彩排內容、排舞，下班後還要留下來拍影片經營自媒體，「行銷球隊、行銷自己」。

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另外，琳妲也提到「寒流來襲，籃球館還開著冷氣，女孩們穿短袖或無袖，抵（頂）著寒冷的冬天在球場上賣力應援，這是我最敬佩她們的」。

琳妲雖然熱烈舞蹈，但球場一直開著冷氣，讓她隔天體溫飆高。（翻攝自IG）

體驗過後，琳妲說自己真的冷到腦袋超痛，手毛也豎了起來，雞皮疙瘩直接掉滿地、嘴巴也笑道要裂掉，加上太過乾燥，隔天早上體溫直接達到37.4度。

琳妲嘆自己年紀開始大了，小時候看籃球賽都會覺得球員很帥是英雄，「現在滿腦子只想送給他們內褲穿，啦啦隊只想送炸奶神器給她們」並笑稱自己是場外職業病。

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