熊熊錄影「解扣脫褲」驚呆藍心湄 自曝產後一改變

〔記者林欣穎／台北報導〕藍心湄主持TVBS《女人我最大》，最新一集邀來韋汝、熊熊、陳天仁、林舒語、玉兔等五位媽媽分享自己產後回春秘訣，熊熊穿搭改變多了很多粉紅色衣物看起來更加年輕；林舒語則天天以言語暗示自己是少女，如癡如狂的表情，笑壞現場其他來賓，主持人藍心湄一度笑到無法收尾。

韋汝（左起）、熊熊、陳天仁、林舒語、玉兔分享如何保持青春秘訣。（TVBS提供）

熊熊當媽之後，為了刺激女兒視覺反應，反而較當媽前，穿上更多粉色、紅色衣物，意外靠穿搭重返青春。她成為媽媽後，迸發體能潛力，無意間透露可以無時無刻抱著女兒，就算如廁也泰若自如，正當藍心湄面露懷疑神色，熊熊二話不說竟現場示範，只見她一隻手抱著花瓶佯裝嬰兒，另一隻手流暢解扣、脫牛仔褲作勢蹲坐馬桶，再站起身穿褲、洗手，整套單手動作行雲流水，藍心湄在旁看傻眼，讚嘆：「媽媽好偉大！」

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韋汝身材保養得宜，外貌看不出實際年紀。（TVBS提供）

玉兔兒子頭好壯壯，她在懷孕期間因此胖17公斤，導致產後肚子變大，沒有恢復跡象，因此請專門的「腹直肌按摩師」來對付肚皮，初期揉壓的痛楚讓她叫苦連天，所幸忍痛後恢復窈窕曲線。

藍心湄（中）和節目來賓嘉明（左）、餒狸被5位媽媽的少女心逗到樂不可支。（TVBS提供）

養育3個兒子的林舒語，把天天追逐兒子當成日常運動，她害怕變成老媽子，頻頻變換髮型維持少女感，此外，她還趁編髮時對著鏡子催眠自己：「我是少女、我是少女。」她表演時認真篤定的神情，被眾人笑著吐槽神經錯亂。

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