籃籃今年「赴日拍片」？錄影洩最新動向 突證實三上悠亞來台應援

籃籃、張文綺。（華視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕華視《天才衝衝衝》推出初一特別節目《小龍添財衝衝衝》，由徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、籃籃、巫苡萱共同主持，節目一開場請來韓國啦啦隊女神李多慧，為大家帶來精彩開場舞表演，向大家拜年送祝福。

李多慧大跳開場舞。（華視提供）

第一次在台灣過年的李多慧，被曾國城問到是否會想交台灣男朋友，李多慧表示，「當然囉！愛情是無國界的。」聽完後一旁男藝人張立東、潘若迪、阿龐紛紛毛遂自薦，遭李多慧無情拒絕:「好恐怖。」

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除了邀請到韓國啦啦隊女神李多慧外，還邀請到聶雲、潘若迪、杜詩梅、吳怡霈、阿龐、陳大天、張立東、林鶴軒、劉璇、博恩、林襄、笑笑，以及《火車來去》主演安心亞、鍾承翰、許孟哲一同來玩遊戲領紅包。

在「鴻運步步高」單元一開始，徐乃麟一秒惹怒《火車來去》女主角安心亞，在安排棒次時說：「安心亞沒玩過，腦子也不太好，她先上好了，後面的人可以幫她。」安心亞怒氣沖沖大聲反駁：「我是有智慧的！」讓一旁的曾國城笑說，安心亞不只有智慧，還很有情緒。

許孟哲（左三起）、安心亞、鍾承翰上節目為《火車來去》做宣傳。（華視提供）

單元進行中，題目問到『最想跟誰拍吻戲』，巫苡萱毫不猶豫回答:「胡瓜。」讓兩位大哥徐乃麟和曾國城很吃味，曾國城：「妳竟然對瓜哥有想法。」徐乃麟補刀：「原來妳都是這樣在節目上巴結別人的呀！」輪到張立東時秒答：「三上悠亞。」徐乃麟竟發問：「三上悠亞是誰？」眾人熱心幫忙解答，籃籃表示，三上悠亞真的有來台灣跳舞當啦啦隊。徐乃麟立馬潑冷水說：「那你們台灣的就會被排擠啦。」曾國城表示，不會啊，因為換籃籃要過去日本拍片了，籃籃接續說：「沒看過吧！要上映嘍！」《小龍添財衝衝衝》將從1/29（三）晚間八點一路陪大家樂呵呵過新年到午夜十二點。

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