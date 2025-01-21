晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

籃籃今年「赴日拍片」？錄影洩最新動向 突證實三上悠亞來台應援

籃籃、張文綺。（華視提供）籃籃、張文綺。（華視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕華視《天才衝衝衝》推出初一特別節目《小龍添財衝衝衝》，由徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、籃籃、巫苡萱共同主持，節目一開場請來韓國啦啦隊女神李多慧，為大家帶來精彩開場舞表演，向大家拜年送祝福。

李多慧大跳開場舞。（華視提供）李多慧大跳開場舞。（華視提供）

第一次在台灣過年的李多慧，被曾國城問到是否會想交台灣男朋友，李多慧表示，「當然囉！愛情是無國界的。」聽完後一旁男藝人張立東、潘若迪、阿龐紛紛毛遂自薦，遭李多慧無情拒絕:「好恐怖。」

除了邀請到韓國啦啦隊女神李多慧外，還邀請到聶雲、潘若迪、杜詩梅、吳怡霈、阿龐、陳大天、張立東、林鶴軒、劉璇、博恩、林襄、笑笑，以及《火車來去》主演安心亞、鍾承翰、許孟哲一同來玩遊戲領紅包。

在「鴻運步步高」單元一開始，徐乃麟一秒惹怒《火車來去》女主角安心亞，在安排棒次時說：「安心亞沒玩過，腦子也不太好，她先上好了，後面的人可以幫她。」安心亞怒氣沖沖大聲反駁：「我是有智慧的！」讓一旁的曾國城笑說，安心亞不只有智慧，還很有情緒。

許孟哲（左三起）、安心亞、鍾承翰上節目為《火車來去》做宣傳。（華視提供）許孟哲（左三起）、安心亞、鍾承翰上節目為《火車來去》做宣傳。（華視提供）

單元進行中，題目問到『最想跟誰拍吻戲』，巫苡萱毫不猶豫回答:「胡瓜。」讓兩位大哥徐乃麟和曾國城很吃味，曾國城：「妳竟然對瓜哥有想法。」徐乃麟補刀：「原來妳都是這樣在節目上巴結別人的呀！」輪到張立東時秒答：「三上悠亞。」徐乃麟竟發問：「三上悠亞是誰？」眾人熱心幫忙解答，籃籃表示，三上悠亞真的有來台灣跳舞當啦啦隊。徐乃麟立馬潑冷水說：「那你們台灣的就會被排擠啦。」曾國城表示，不會啊，因為換籃籃要過去日本拍片了，籃籃接續說：「沒看過吧！要上映嘍！」《小龍添財衝衝衝》將從1/29（三）晚間八點一路陪大家樂呵呵過新年到午夜十二點。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中