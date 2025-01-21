嘉義大埔6.4地震 TWICE子瑜「2度發聲」暖心喊話

子瑜獲悉南台灣發生地震隨即發文「祈求大家平安」。（翻攝自IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕嘉義縣大埔鄉21日凌晨00時17分發生芮氏規模6.4有感地震，最大震度為嘉義縣大埔6弱，國家警報系統也針對多個縣市發布地震速報告警。

身為台南女兒的TWICE成員周子瑜，獲悉南台灣發生地震，她隨即發文「祈求大家平安」，隔沒多久後2度發文表示：「剛剛才聽到消息...希望不會有餘震，相信不會。」

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根據中央氣象署資料顯示，21日凌晨00時17分在嘉義縣大埔鄉發生芮氏規模6.4地震，地震深度為9.7公里，震央位於嘉義縣政府東南方37.9公里。

各地測得最大震度嘉義縣大埔6弱，台南市和高雄市5弱，嘉義市、雲林縣、台東縣、南投縣、屏東縣、花蓮縣、彰化縣、台中市、澎湖縣4級，苗栗縣、宜蘭縣、新竹縣3級，新竹市、桃園市、新北市、台北市2級，基隆市和連江縣1級。

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