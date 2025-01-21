486先生願捐200萬 助嘉義大埔6.4地震重建

嘉義縣大埔鄉21日凌晨00時17分發生芮氏規模6.4有感地震。（翻攝自氣象署）

〔記者林南谷／台北報導〕今（21）日凌晨零時17分，嘉義縣大埔發生芮氏規模6．4有感地震，深度僅9．7公里，震度台南市楠西區達5級弱、市區4級，迄凌晨4時許發生40次餘震，有18次震央在楠西、19次震央在南化，團購電商名人「486先生」陳延昶也被嚇醒。

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一早天才剛亮，486先生火速在臉書發文拋磚引玉獻愛心，表示昨晚台南和嘉義的地震真的讓人心驚，他在台北看到地震強度被嚇到，希望受災的鄉親都能平安，「如果台南和嘉義政府有賑災需求，我願意各捐100萬元，盡一份心力支援地方鄉親。」

地震發生後，台南市長黃偉哲（左1）到楠西區慰問災民。（圖：台南市府提供）

凌晨地震發生後，台南楠西區民族路157巷內1房屋倒塌，傳出1對夫妻與1幼兒受困，消防員趕往破門救出，37歲江姓男子與33歲李姓女子受傷流血，其1個月大幼兒無礙，交給爺奶照顧；江宅隔壁57歲徐姓男子受傷受困也脫困，江、李、徐3人都被送醫治療。

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這起地震也造成台南楠西、玉井、南化、左鎮等區發生零星停電事故，台電台南區營業處表示，目前台電已派員加強巡視搶修、加速復電。

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