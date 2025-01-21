晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

486先生願捐200萬 助嘉義大埔6.4地震重建

嘉義縣大埔鄉21日凌晨00時17分發生芮氏規模6.4有感地震。（翻攝自氣象署）嘉義縣大埔鄉21日凌晨00時17分發生芮氏規模6.4有感地震。（翻攝自氣象署）

〔記者林南谷／台北報導〕今（21）日凌晨零時17分，嘉義縣大埔發生芮氏規模6．4有感地震，深度僅9．7公里，震度台南市楠西區達5級弱、市區4級，迄凌晨4時許發生40次餘震，有18次震央在楠西、19次震央在南化，團購電商名人「486先生」陳延昶也被嚇醒。

相關新聞：嘉義大埔6.4地震 網紅鳳梨開車嚇傻「真的好大」

一早天才剛亮，486先生火速在臉書發文拋磚引玉獻愛心，表示昨晚台南和嘉義的地震真的讓人心驚，他在台北看到地震強度被嚇到，希望受災的鄉親都能平安，「如果台南和嘉義政府有賑災需求，我願意各捐100萬元，盡一份心力支援地方鄉親。」

地震發生後，台南市長黃偉哲（左1）到楠西區慰問災民。（圖：台南市府提供）地震發生後，台南市長黃偉哲（左1）到楠西區慰問災民。（圖：台南市府提供）

凌晨地震發生後，台南楠西區民族路157巷內1房屋倒塌，傳出1對夫妻與1幼兒受困，消防員趕往破門救出，37歲江姓男子與33歲李姓女子受傷流血，其1個月大幼兒無礙，交給爺奶照顧；江宅隔壁57歲徐姓男子受傷受困也脫困，江、李、徐3人都被送醫治療。

相關新聞：地牛翻身台南房宅壞、古蹟損  黃偉哲：全力搶救先助居民過年關

這起地震也造成台南楠西、玉井、南化、左鎮等區發生零星停電事故，台電台南區營業處表示，目前台電已派員加強巡視搶修、加速復電。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中