資深男星突離世！上月才慶生 家屬悲慟證實享耆壽90歲

克里斯托弗·班傑明驚傳離世,享耆壽90歲。(翻攝自Big Finish Productions臉書)

〔娛樂頻道/綜合報導〕英國男星「克里斯托弗·班傑明」Christopher Benjamin曾演出《復仇者聯盟》、《神秘博士》、《福爾摩斯》等經典戲劇,去年12月27日他才剛歡度90大壽,豈料卻驚傳已在1月10日離世。

綜外媒報導,克里斯托弗的女兒在社群證實父親死訊:「我們非常悲傷地宣布我們的父親克里斯托弗·班傑明於1月10日去世,享耆壽90歲。」突如其來的消息震驚外界,令粉絲及後輩演員相當悲痛,感嘆:「克里斯憑藉他的才華為許多作品增光添彩,我們很幸運能在很多場合與他合作,這總是令人愉快的。我們向他的家人和朋友表示哀悼。」

On behalf of the family I've been asked to officially share the announcement of the death of the wonderful Christopher Benjamin. Actor, father, husband and friend. #christopherbenjamin #actor pic.twitter.com/xJNOGIBcNI