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娛樂 最新消息

資深男星突離世！上月才慶生 家屬悲慟證實享耆壽90歲

克里斯托弗·班傑明驚傳離世，享耆壽90歲。（翻攝自Big Finish Productions臉書）克里斯托弗·班傑明驚傳離世，享耆壽90歲。（翻攝自Big Finish Productions臉書）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕英國男星「克里斯托弗·班傑明」Christopher Benjamin曾演出復仇者聯盟》、《神秘博士》、《福爾摩斯》等經典戲劇，去年12月27日他才剛歡度90大壽，豈料卻驚傳已在1月10日離世。

綜外媒報導，克里斯托弗的女兒在社群證實父親死訊：「我們非常悲傷地宣布我們的父親克里斯托弗·班傑明於1月10日去世，享耆壽90歲。」突如其來的消息震驚外界，令粉絲及後輩演員相當悲痛，感嘆：「克里斯憑藉他的才華為許多作品增光添彩，我們很幸運能在很多場合與他合作，這總是令人愉快的。我們向他的家人和朋友表示哀悼。」

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