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藍委廖先翔稱鬼城買不到鹹酥雞刪預算 苦苓怒喊霸免

國民黨立委廖先翔。（資料照，記者陳逸寬攝）國民黨立委廖先翔。（資料照，記者陳逸寬攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕國民黨立委廖先翔針對「白匏湖運動休閒生態園區暨社會住宅興建計劃」，20日在臉書宣布已刪除該計畫，更宣稱那裡是鬼城、連鹹酥雞都買不到的地點，新北市議員張錦豪痛批「白匏湖社宅」位於新北汐止區核心地帶，不是廖先翔所稱「鬼城」，更嗆廖先翔，「想吃鹹酥雞我可以買給你。」

作家苦苓也在臉書發文怒酸：「買不到鹽酥雞的地方就不能住？連叫外賣都不會嗎？廖先翔這種白吃一定要罷掉！」

相關新聞：苦苓嗆問王鴻薇   「妳真的不是共匪？」

廖先翔昨表示，社宅地點選擇在國際上已有成熟學理共識，但政府因為訂定的8萬6000戶社會住宅目標目前還缺5萬2000戶，所以動歪腦筋打算在原本要設置監獄的汐止白匏湖蓋社宅，「用跤頭趺（膝蓋）想也知道，蓋好後會如國際組織所述，變成一個被標籤化的孤立地點，成為治安死角的鬼城！」

他說，試想一個連鹹酥雞都買不到的地點誰要住，又不是在陽明山蓋豪宅，除此之外，假設國家在那裡開了1間鹹酥雞店後，真有民眾入住，該基地地點的聯外交通也在汐止的咽喉，對已相當嚴峻的汐止交通來說，無疑是雪上加霜！

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