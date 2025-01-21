蔡阿嘎嚇慘！嘉義強震「老家劇晃巨響」 瞬間畫面曝光

蔡阿嘎透過監視器觀看嘉義老家地震當下的情況。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕嘉義縣大埔鄉今（21日）凌晨0時17分發生規模6.4地震，且地震深度僅9.7公里，全台灣許多民眾都從睡夢中被震醒，而百萬YouTuber、網紅蔡阿嘎的故鄉就在嘉義，他透過監視器觀看老家在發生地震時的情況，豈料畫面出現大幅度的搖晃，這讓他不禁驚喊：「好嚇人啊！」

蔡阿嘎今凌晨在臉書曝光嘉義老家的監視器片段，可見鏡頭在6.4地震發生時劇烈搖晃，同時也伴隨著巨大的響聲，不僅如此，牆壁的架子上還有仙人掌盆栽因此而倒下，他見狀後也忍不住驚喊：「看嘉義家裡的監視器，好嚇人啊！平安平安。」、「聲音好嚇人真的大！」

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蔡阿嘎嘉義老家的仙人掌盆栽（紅圈處）因強大地震而倒下。（組合照，翻攝自IG）

這起芮氏規模6.4地震，震央位置在嘉義縣大埔鄉，地震深度僅9.7公里，隨後甚至餘震不斷，蔡阿嘎因此關心詢問：「南部的大家還好嗎？」粉絲們也紛紛回報表示：「真的很恐怖！嘉義真的很大！現在不敢睡覺了」、「嘉義很大很久，而且晃之前的地鳴非常的久且大聲，還以為一切要結束了...」

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