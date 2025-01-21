曹西平逃一劫！地震當下「人在電梯內」 驚險脫困還原過程

〔記者邱奕欽／台北報導〕資深藝人曹西平在開啟斜槓人生後，已逐漸減少在螢光幕前露面，事業重心全放在經營副業耳環店上，闖蕩演藝圈逾40年看透人生大小世事，沒想到今（21日）凌晨正在搭乘電梯的他，湊巧遇上芮氏規模6.4地震，所幸最終脫困逃過一劫，但憶起驚險過程仍讓他驚魂未定、心有餘悸。

曹西平憶地震當下正在電梯內仍心有餘悸。（翻攝自臉書）

嘉義縣大埔鄉今日凌晨0時17分發生規模6.4地震，且地震深度僅9.7公里，許多人從睡夢中被國家級警報嚇醒，曹西平透露當下與員工正搭乘電梯下樓倒垃圾，此時突如其來的警報聲大響，讓他誤以為是超載的警示聲，直至電梯門打開後才驚覺是地震，「電梯裡面根本都不清楚怎麼回事，剛到地下室門還沒有開，警報一直叫！」

請繼續往下閱讀...

曹西平與員工提著垃圾搭電梯卻遇上地震。（翻攝自臉書）

「還好不是高樓層不然肯定困在電梯裡面，誰來救我們？」所幸曹西平與員工皆安然無恙，不過也因自己從來沒有此般經驗，加上當下警報聲毫無征兆大作，憶起整個過程仍讓他驚魂未定，除了趕緊向粉絲們報平安，卻也難掩惶恐直言：「挺嚇人的，有驚無險不然四哥要求救了，倒垃圾遇到地震還好是低樓層，不然就...」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法