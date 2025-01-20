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宋慧喬親口認「不想回到愛情故事」！半年前破例學抽菸

宋慧喬出席《黑祭司2：闇黑修女》宣傳，為電影特別學抽菸。（達志影像）宋慧喬出席《黑祭司2：闇黑修女》宣傳，為電影特別學抽菸。（達志影像）

〔記者鍾志均／綜合報導〕宋慧喬最近忙翻天，她除了和孔劉合作新劇《緩慢地強烈地》（暫譯），今（20）還出席新片《黑祭司2：闇黑修女》宣傳，親口承認因為不想以愛情片回歸，所以才選擇這部奇幻片。

距離《黑暗榮耀》播畢已兩年多，外界期盼宋慧喬下部作品的到來，最後她選擇暗黑題材的電影回歸，在新片飾演尤妮婭修女，以頑強意志和行動拯救被附身的少年。

宋慧喬坦言，在結束《黑暗榮耀》電視劇後，不想再回到愛情故事，所以在挑劇本時看了看其他題材，當時就讀到《闇黑修女》的劇本，心想會有新的挑戰，以及從未出現的新表情，於是選擇這部作品。

問到對於「超自然題材」的關注度時，宋慧喬表示本來就喜歡看恐怖片，從小就愛，加上媽媽也愛類似的題材，會跟她一起看。

另外，這次飾演的修女必須挑戰「抽菸」，宋慧喬坦言私下是不抽菸的人，不過為了電影角色，在開拍前半年就學習抽菸，「我知道抽菸並不好，為此練習了很久。」

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