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賈永婕不理蔻蔻姐 放話：我的對手是孫藝真

台北101董事長賈永婕（左）與玄彬合照後，笑稱右手臂肩膀已出軌。（翻攝自臉書）台北101董事長賈永婕（左）與玄彬合照後，笑稱右手臂肩膀已出軌。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕台北101董事長賈永婕日前遭資深媒體人周玉蔻批評，認為她不適任台北101董事長，並抨擊「丟盡任用她的人的顏面」，賈永婕第一時間謝謝蔻蔻姐罵他，接著又在社群忍不住發文寫「我只能說我的右手臂肩膀的部分，現在已出軌……」。

相關新聞：周玉蔻轟101董座賈永婕不適任 賈回應：感謝大家罵我

周玉蔻指稱賈永婕充滿幼稚的自炫吹噓和自卑感作祟，並認為她的幽默低端，面對蔻蔻姐的指教，賈永婕表示感謝，並回應將成為日後動力。
賈永婕認為自己最大對手是玄彬的老婆孫藝真。（翻攝自臉書）賈永婕認為自己最大對手是玄彬的老婆孫藝真。（翻攝自臉書）

開心邀請心中男神玄彬到台灣的賈永婕樂得合不攏嘴，她穿著無袖洋裝與玄彬合照，之後更是笑呵呵的表示自己的右手臂已經出軌，對此網友提醒賈永婕這樣高調「Call姐又要生氣氣了…」，對此賈永婕回應：「拜託我的對手是孫藝珍（真）耶」。也有網友向賈永婕老公喊話：「我覺得王董也太世界級了，他的對手居然是玄彬」並留下好幾個哭笑不得的表情。

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