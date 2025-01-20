（影）溫柔的硬漢！ 巨石強森化身女兒奴 媚妝登場

巨石強森是個女兒奴。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕52歲肌肉男星巨石強森（ "The Rock" Johnson）以「玩命關頭」系列奠定在電影界超強大硬漢形象，一身肌肉更是讓人感受到強大威力。不過，私底下的巨石強森卻是個「溫柔的巨人」只要一碰到女兒，經常舉白旗投降，稍早巨石強森在社群發布影片，只見他頂著死亡芭比粉，造型令人捧腹大笑。

巨石強森最新妝容。（翻攝自IG）

巨石強森在影片旁配文寫著：「Jazzy和Tia問是否可以幫我上點眼影，我答應她們，但希望讓我變酷的速度可以快一點，因為我等下還要去健身房。」兩個女兒則一左一右忙著幫巨石強森打點造型，頭上貼了好幾張圓形貼紙之外，紫色魅惑眼影加上桃紅色腮紅，真的酷到受不了。

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父親節時女兒們用史萊姆幫巨石強森敷臉。（翻攝自IG）

巨石強森寵溺的說，我知道等她們長大之後就不會願意跟爸爸一起玩了，趁著她們還年幼，我會好好享受這種「對待」。

巨石強森的女兒非常喜歡幫老爸打扮。（翻攝自IG）

其實這並非巨石強森第一次寵溺女兒們，先前她就曾經為了女兒打扮成巨型皮卡丘，或者在父親節任由女兒用史萊姆（一種軟黏黏的玩具）幫他敷臉，甚至在2023年還被化妝成芭比，但巨石強森彷彿很喜歡女兒們的創意，即使他必須花一小時的時間才能將這麼強烈的妝容卸除。

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