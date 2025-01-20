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小A辣信義區被男經紀搭訕 開口獻唱「對方秒逃跑」

小A辣在街邊被男經紀搭訕。（翻攝自IG）小A辣在街邊被男經紀搭訕。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕跨性別網紅「小A辣」憑藉嗆辣直率的風格深受粉絲喜愛，2020年飛泰國做手術成為女兒身後，經常大方分享好身材，日前透露自己走在信義區街頭時，突然被一名男經紀搭訕，對方詢問是否有興趣成為視訊主播，沒想到她一開口獻唱對方就當場逃跑。

小A當場獻唱一段法拉利姐的《底迪》。（翻攝自IG）小A當場獻唱一段法拉利姐的《底迪》。（翻攝自IG）

小A辣日前在IG上傳一段短片，畫面中她身穿純白緊身針織洋裝，胸口挖洞剪裁露出渾圓北半球，並在影片中透露，自己走在街頭時，突然被一名男經紀搭訕，對方表示正在尋找有興趣當視訊主播的人，並問她是否有擅長的才藝，小A辣自信表示自己的才藝就是唱歌，接著就開口唱了一段法拉利姐的《底迪》，「弟弟弟弟弟弟…不累不累不累不累不累…小帥弟不要停一起play…」。

小A辣一開口男經紀就逃跑。（翻攝自IG）小A辣一開口男經紀就逃跑。（翻攝自IG）

沒想到下一秒男經紀直接轉身跑走，讓小A辣忍不住大笑，「他直接不要，他直接跑掉了」，並在文中難以置信寫下，「居然就這樣走掉了」，更附上一個落淚的表情符號。這段小插曲也逗樂不少粉絲，「笑瘋」、「他直接被嚇到了吧」、「他真的雙腳不停，跑掉了」。

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小A辣

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