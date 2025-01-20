看《夜市王》總決賽暴哭 ！張若凡不敢提家事崩潰

張若凡（索尼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕張若凡「舉手發問情歌系列」持續連載中，全新單曲〈傷心不行嗎〉已在各大數位音樂平台同步發行。張若凡說道：「哭是情緒的釋放，傷心不是弱點，其實是內心必須的釋放。」也笑說最近一次大哭竟是因為看了節目《夜市王》參賽者被淘汰的環節，表示眼淚是釋放自己壓力的方式之一。

張若凡（索尼提供）

〈傷心不行嗎〉從創作到錄製過程，都貫徹「淚活療癒法」，讓人聽著聽著就哭了，聊著聊著就笑了，用音樂與情緒對話，讓傷心被聽見、讓眼淚成為一種療癒的力量。

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張若凡（索尼提供）

張若凡說自己是一個「極度」隱藏情緒的人，有時是一種保護機制，她透露心聲：「當最脆弱的時候被人記住或被人發現時，似乎有時在他人眼裡是一種瘋狂行為，即使只是想要有人理解。」她更透露：「曾因家裡的事情感到巨大壓力，後來跟朋友出門，我刻意讓自己表現過得非常好的形象。回家自己一個人時會馬上潰堤。這件事讓我明白，身邊是會有許多人願意柔軟的接納的。不要覺得傷心或是適時的倒垃圾是缺點。有時是讓自己更清晰面對自我的機會，傷心沒有不行。」

提到近期大哭的時刻，張若凡笑說：「是因為看了《夜市王》的總決賽，當看到有些夜市被淘汰時，回顧他們也有得冠軍時的那些笑容。」表示自己是因為感動而流下淚水，在這過程中獲得壓力的釋放，讓張若凡忍不住說：「真的好舒壓！」

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