晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

看《夜市王》總決賽暴哭 ！張若凡不敢提家事崩潰

張若凡（索尼提供）張若凡（索尼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕張若凡「舉手發問情歌系列」持續連載中，全新單曲〈傷心不行嗎〉已在各大數位音樂平台同步發行。張若凡說道：「哭是情緒的釋放，傷心不是弱點，其實是內心必須的釋放。」也笑說最近一次大哭竟是因為看了節目《夜市王》參賽者被淘汰的環節，表示眼淚是釋放自己壓力的方式之一。

張若凡（索尼提供）張若凡（索尼提供）

〈傷心不行嗎〉從創作到錄製過程，都貫徹「淚活療癒法」，讓人聽著聽著就哭了，聊著聊著就笑了，用音樂與情緒對話，讓傷心被聽見、讓眼淚成為一種療癒的力量。

張若凡（索尼提供）張若凡（索尼提供）

張若凡說自己是一個「極度」隱藏情緒的人，有時是一種保護機制，她透露心聲：「當最脆弱的時候被人記住或被人發現時，似乎有時在他人眼裡是一種瘋狂行為，即使只是想要有人理解。」她更透露：「曾因家裡的事情感到巨大壓力，後來跟朋友出門，我刻意讓自己表現過得非常好的形象。回家自己一個人時會馬上潰堤。這件事讓我明白，身邊是會有許多人願意柔軟的接納的。不要覺得傷心或是適時的倒垃圾是缺點。有時是讓自己更清晰面對自我的機會，傷心沒有不行。」

提到近期大哭的時刻，張若凡笑說：「是因為看了《夜市王》的總決賽，當看到有些夜市被淘汰時，回顧他們也有得冠軍時的那些笑容。」表示自己是因為感動而流下淚水，在這過程中獲得壓力的釋放，讓張若凡忍不住說：「真的好舒壓！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中