陳玉珍砍公視預算惹怒影視圈 金鐘主持開轟：立委幼稚園程度？

柯大堡質疑濫刪預算的立委只剩「幼稚園程度」。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委陳玉珍提案刪除文化部補助的23億公視預算，還酸影視從業人員是「要飯的」、「台灣影視產業想進軍國際市場，除非太陽從西邊升起」，引爆影視圈怒火。2022年榮獲金鐘最佳生活風格節目主持人的柯大堡，也忍不住在社群發聲，批評濫刪預算的立委只有「幼稚園程度」！

柯大堡今天凌晨在臉書發文，「總會有一些很突破性的idea，在一些瘋狂作夢的時候生出來，變成一個可能改變世界的酷玩意兒，或者一種全新的酷事兒。然後這一些些個小胚胎，就進入到找孵化的地方、找長大的養分。萬事俱足之後，就開始往改變世界的路上前進。」

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「至此為止的時期，好多在商業上獲得巨大成就的公司、作品，甚至跨時代的新產品都經歷過，如果沒有這個時期伸出手的『天使投資者』，那什麼都不會發生。金融經濟上的常識觀念，放在今天吵翻天的補助預算議題上，怎麼好多居高位的掌權者，甚至立委，突然都只剩幼稚園程度？」

柯大堡慨歎：「『巧婦難為無米之炊』誰都懂，今天藝文影視音產業苦哈哈的炊事員們，用著那些不足量的小米，勉勉強強地、一次又一次地產出好多奇蹟般的佳餚，還來不及討論幹嘛方向搞歪『要米給成小米』，在那邊嫌買小米的錢竟然沒有變成白米飯？賭氣連小米都要砍掉？別鬧了，真的。搞不清楚狀況可以來喝咖啡聊聊，別拿國家未來在那邊小朋友賭氣！」

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