曹雅雯剃平頭造型曝光 好姐妹賴慧如被逼哭全說了

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌后曹雅雯為了陪伴高齡68歲的爸爸接受治療，擔心爸爸掉髮會傷心，決定一起剪平頭相伴。曹雅雯的髮型師好友近日在社群曬出影片，逼哭許多粉絲及星友。

曹雅雯剃了平頭，要陪父親一起接受治療。（翻攝IG）

曹雅雯的髮型設計師曝光剃髮過程，感性表示：「人生第一次剃女生平頭，就是妳了，謝謝妳把這麼重要的時刻交給我，當下我都快哭了。」得知她是為了陪父親一同對抗病魔大受感動，「妳真的很勇敢，親愛的，妳好棒，我們一起加油。」

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曹雅雯剃頭畫面曝光。（翻攝IG）

只見曹雅雯在剃頭時非常堅強，還忍不住笑到哭，透露之前在家裡有先幫爸爸剃了平頭，當時更是小心翼翼。許多歌迷看到落髮影片，都被曹雅雯的孝心感動，好姐妹賴慧如轉發支持，透露之前阿嬤生病化療也很想這樣做，可是真的沒有勇氣。

曹雅雯陪伴高齡68歲的爸爸接受治療。（資料照，記者陳奕全攝）

賴慧如表示：「看到這個影片忍不住一直哭，我相信曹爸一定覺得，擁有妳這個女兒是這世上最棒的禮物，一起給曹爸力量，對抗病魔。」

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