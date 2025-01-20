蘇打綠不藏了！長達十年不為人知「掙扎」全曝光

蘇打綠（緒風提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕2024年終排行出爐，蘇打綠五張復刻專輯全部登上博客來年終前十名，其中韋瓦第復刻專輯包辦冠、亞、季軍前三名。目前推出的壓軸作《冬 未了（蘇打綠版）》預購橫掃各大排行冠軍，蘇打綠趁勝追擊，將於1月24日晚間八點推出《柏林冬訪：蘇打綠復刻最終章》紀錄片，回顧了三年復刻如同一場推石上山的試煉歷程。

影片中團員掏心剖腹，罕見揭露過去十年不為人知的挫折與掙扎。該影片以2024年柏林行為基底，同時回顧2024年巡演與復刻同時進行的困難，蘇打綠坦言，該紀錄片宛如心靈提問，團長阿福笑稱：「創團以來最不搞笑的一次。」

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蘇打綠（緒風提供）

甫於緯創尾牙壓軸出場的蘇打綠，以《追追追》、《紅鞋女孩》帶動全場氣氛，更帶來《無與倫比的美麗》、《小情歌》等經典歌曲，全場萬人熱情合唱，氣氛嗨到彷彿置身小巨蛋。

團員幽默感謝緯創提供「中年樂團就業機會」，事實上，天天營業的蘇打綠，三年之間已經發行九張雙CD復刻專輯，無論是音樂製作還是實體成品，都不計成本，蘇打綠直言：「把錢花在對的地方，不留遺憾很值得！」

即將推出的紀錄片《柏林冬訪：蘇打綠復刻最終章》，總長30分鐘。影片一開場即直入靈魂拷問：「這十年，你們過得好嗎？」帶領觀眾入心回顧自2015年《冬 未了》專輯發行後，蘇打綠從巔峰到休團，再到完成復刻的心路歷程。團員感慨道：「這一路像極了生命中的雲霄飛車。」

蘇打綠（緒風提供）

訪談中，阿龔丟出震撼彈，透露連團員都不知的秘密——自2015年《冬 未了》專輯問世後，他便不再聽或是看任何冬專輯的音樂或是影像，讓團員驚呼：「沒想到十年一晃而過，歌不只聽了，還要重新錄製！」這次冬專復刻，阿龔面臨巨大的挑戰，他投入三個多月高強度練琴，甚至特地租來鋼琴搬進柏林飯店房間，只要有空檔就抓緊時間練琴，全心準備與指揮Bernd率領的60人GermanPops Orchestra同步錄製的《冬之頌》與《哼唱光年》的挑戰，用心的成品也將完整呈現於《冬 未了（蘇打綠版）》CD2。

接下來，蘇打綠將全力投入《二十年一刻》2025年巡演，為2月22日、23日台北小巨蛋做好萬全準備，《冬 未了（蘇打綠版）》將於2／18正式發行，讓觀眾能在觀看演唱會前搶先入手，一同歡慶迎接台北小巨蛋「冬的首站」。

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