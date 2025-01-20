館長稱「昔是綠戰將」 呱吉反問：這和你不會寫企劃的關係是？

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕國民黨日前提案，大砍公視預算，引爆影視藝文界怒火。網紅「館長」陳之漢昨（19日）開直播質疑，藝文界領政府補助一事，並質問網紅「呱吉」邱威傑，全台有上萬個拍網路影片的，為什麼只有他有600萬？對此，呱吉回應，因為自己有認真寫企劃書，並嗆館長，「你想學？我教你啦。」不料，館長竟反嗆，當初自己是民進黨網路第一戰將，讓呱吉滿頭問號，不解這些豐功偉業跟企劃書有何關係？

網紅「館長」陳之漢、「呱吉」邱威傑。（資料照、翻攝自臉書）

呱吉今天在臉書撰文指出，昨天他說要教館長寫企劃書後，館長竟生氣地說，「我以前是民進黨第一戰將的時候，呱吉在哪裡…」，這讓他滿頭問號提問，「館長的豐功偉業我都懂，也很敬佩，不過這和你不會寫企劃書的關係是什麼呢？」

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呱吉強調，館長是民進黨第一戰將都申請不到文化部補助，那不是剛好說明，就算當民進黨第一戰將也沒用嗎？他也反問館長，「還是你發現當民進黨第一戰將都沒好處，所以才？」此外，呱吉提醒，「還是跟大家講，你是誰不重要，考試就是要讀書。」

事件回顧：被館長質疑為何能領600萬補助 呱吉酸：我可以教你寫企劃書

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