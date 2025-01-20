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娛樂 最新消息

吳宗憲重返20年前東家中視錄影 突脫口：站我身邊出事的出事

吳宗憲（左）、康康一搭一唱。（中視提供）吳宗憲（左）、康康一搭一唱。（中視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕吳宗憲近日錄製中視除夕特別節目《金蛇報喜旺新春》，一踏進攝影棚，瞬間勾起他的回憶：「這個山頭以前是我在站的，我在中視做節目也快20年。以前站我身邊的，出事的出事，出人頭地的出人頭地。」當康康跟吳宗憲介紹《綜藝一級棒》主持群都是歌唱比賽出道，吳宗憲說自己就是台灣第一代歌唱比賽出來的，當時在600多位參賽者中拿下冠軍。

吳宗憲上中視節目開金嗓展歌喉。（中視提供）吳宗憲上中視節目開金嗓展歌喉。（中視提供）

節目上，李子森、杜忻恬在原唱吳宗憲面前對唱《窗外》一曲，吳宗憲被歌聲感染，坐在沙發區也忍不住跟著哼唱，康康笑讚：「唱得比原唱好喔！」吳宗憲則不示弱說：「那不可能。」許志豪則選唱《是不是這樣的夜晚你才會這樣的想起我》，吳宗憲講評時打趣地說：「講真心話唱的不錯，但這首歌很經典，而經典是你無法超越的，單單外貌我就贏很多。」接著吳宗憲帶來另一首歌《小姐這是我的名片》，主持群幫忙合音，不愧是綜藝天王，整場「笑果」做滿。

吳宗憲（右二）上中視除夕特別節目。（中視提供）吳宗憲（右二）上中視除夕特別節目。（中視提供）

除夕特別節目由台內節目《綜藝一級棒》及《飢餓遊戲》主持群康康、許志豪、陳隨意、陳孟賢、李子森、杜忻恬、孫協志、王仁甫、許孟哲、蔡黃汝、峮峮等攜手主持，更邀來大咖來賓包括吳宗憲、台語天王蔡小虎、台語天后龍千玉、金曲歌后黃妃，另外還有歌手秀蘭瑪雅、唐儷、談詩玲、翁鈺鈞、吳申梅、謝宜君、林良歡、吳俊宏、沈建豪、彭正、陳怡婷、蕭玉芬、蘇宥蓉、白雲、郭婷筠、吳美琳、陳淑萍、台鋼啦啦隊Wing Stars成員、霹靂布袋戲等。

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