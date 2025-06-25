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娛樂 最新消息

天殘遺文求親友照護賀瓏「我在世上最珍愛的他」 網嘆痴情不值 ！

賀瓏（左）被爆在與前女友天殘交往期間，疑似已劈腿Albee。（翻攝自IG）賀瓏（左）被爆在與前女友天殘交往期間，疑似已劈腿Albee。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報道〕賀瓏近日因高調與Albee同遊日本大阪並曬出甜密合照，而遭前女友天殘的閨密們群起撻伐，指證賀瓏與天殘談分手時，其實早已和Albee戀愛ing。而賀瓏為求甩開負心漢罵名，竟不顧逝者隱私，公開天殘生前遺文以求自保，文內天殘一句「請各位可以的話幫我保護跟照顧我在世上最珍愛的他，他是我的快樂跟寶貝。」道出痴情女子的遺願，就算她先走一步，也不忘拜託親友多多照護賀瓏，讓網友看了忍不住鼻酸，紛紛為她感嘆不值得！

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天殘生前好友之一──製片萬君玲昨（24）於臉書發文公開指責賀瓏，指天殘一路陪著賀瓏度過「炎上」低潮，最終卻換來突如其來的離別。萬君玲透露4月3日是賀瓏生日，Albee當天在個人社群PO出寫有「交往即天堂」的照片，而3天後賀瓏才向天殘提分手；強調天殘生日正是4月17日，當天她便選擇走上絕路。這一連串的時間點，讓萬君玲痛心形容：「所以4／3的那張『交往即天堂』，看在4月17日生日的天殘眼中，是何等的悲傷淒涼。」

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萬製片的發文，對比賀瓏和Albee澄清「沒有第三者」的聲明文，更讓網友為天殘的善良與痴情感到不值，猜測天殘在明知道賀瓏可能「先劈腿再提分手」的情況下，仍選擇不惡言相向，就算自己未來已無法再默默守護賀瓏，仍希望賀瓏的演藝事業順順利利，令人不勝唏噓。

賀瓏在IG貼出前女友天殘的遺文2-1。（翻攝自IG）賀瓏在IG貼出前女友天殘的遺文2-1。（翻攝自IG）

賀瓏在IG貼出前女友天殘的遺文2-2。（翻攝自IG）賀瓏在IG貼出前女友天殘的遺文2-2。（翻攝自IG）

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