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King & Prince永瀨廉要來台灣了！富家少爺「一天兩場」寵爆台粉

永瀨廉在《和富家少爺的戀愛太難了》中飾演富三代天堂昴。（大鴻藝術提供）永瀨廉在《和富家少爺的戀愛太難了》中飾演富三代天堂昴。（大鴻藝術提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕星達拓娛樂旗下男團「King & Prince」先前宣布將於超級紅白藝能大賞演出，卻是在日本預錄，令人遺憾。不過如今，成員永瀨廉將帶著主演新劇浪漫戀愛喜劇《和富家少爺的戀愛太難了》，於4月4日兒童節、清明連假期間於新莊Zepp New Taipei舉行見面會，且是一天兩場，想必將讓粉絲相當期待。

永瀨廉將於4月連假期間來台舉辦粉絲見面會，活動預計有豐富內容，要充分展現他最新主演戲劇《和富家少爺的戀愛太難了》的特別魅力。帥氣的他還特地為台灣劇迷帶來中文告白「很期待見到大家，我愛你們」，為來台做足準備。

永瀨廉將帶著主演新劇浪漫戀愛喜劇《和富家少爺的戀愛太難了》來台舉行見面會。（大鴻藝術提供）永瀨廉將帶著主演新劇浪漫戀愛喜劇《和富家少爺的戀愛太難了》來台舉行見面會。（大鴻藝術提供）

由日本關西電視台打造的原創浪漫戀愛喜劇《和富家少爺的戀愛太難了》於1月7日（二）晚間於富士電視台首播，台灣則是在KKTV上架播出。

該劇講述了個性超自戀又任性的服裝業巨頭會長之孫天堂昴（永瀨廉飾），如何在遭遇人生首次挫折後，與真心愛情相遇並逐漸成長的故事。在劇中，天堂昴因故被趕出豪宅，搬入員工宿舍，與個性認真節儉的同事花倉圓（山下美月飾）相遇後合作設計童裝。透過這段職場與情感交織的旅程，天堂昴不僅學會了如何跨越階級界限追求甜蜜戀情，也在愛情與友情的洗禮下成為更加成熟的大人。

該劇陣容豪華，由人氣團體「浪花男子」的西畑大吾、實力派演員小關裕太等人共同出演。幽默又深刻的劇情，加上各角色間的絕妙互動，使得《和富家少爺的戀愛太難了》尚未播出就已掀起話題，成為2025年初最受期待的日劇之一。

主演永瀨廉不但被封「國寶級神顏」，也憑藉在日本人氣動漫改編電影《飆速宅男》中飾演主角小野田坂道的精湛演技，榮獲日本電影學院新人獎肯定。他在訪談中表示，這次挑戰輕喜劇角色，對能展現與以往截然不同的一面感到十分興奮。

而山下美月則飾演不相信愛情的普通白領，她秉持著獨立自主的精神與富三代天堂昴展開一場場爆笑對峙，兩人戲裡戲外的默契互動令人忍俊不禁。

在被問及自身與角色的相似之處時，永瀨廉幽默表示：「在對服裝時尚有興趣這點，我跟天堂昴非常契合！但他的性格比我誇張了好幾百倍。」此話一出，引得一旁的山下美月當場吐槽：「我看倒也沒有差那麼多吧！」兩人妙語連珠，增添了劇迷對該劇的期待。

永瀨廉是King & Prince的成員。（大鴻藝術提供）永瀨廉是King & Prince的成員。（大鴻藝術提供）

為了回饋支持，永瀨廉將於4月4日（五）下午3點及晚間8點，在Zepp New Taipe連續舉辦兩場「『和富家少爺的戀愛太難了』永瀨廉SPECIAL FAN MEETING」，與劇迷近距離見面。活動也將帶來特別策劃的精彩內容，包括戲劇拍攝的幕後花絮分享等，劇迷絕對不可錯過！見面會門票採實名抽選制，將於2025年2月4日（二）下午13點在Ticket Plus遠大售票系統開放登記，並於2月7日進行抽選。若有剩餘票券，將於2月14日（五）進行一般販售。詳細售票資訊與演出細節，請關注主辦單位大鴻藝術官方社群網站。

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