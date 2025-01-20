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娛樂 最新消息

駕照吊銷保時捷停牌2年…10億女神王宥忻酒駕 慘烈代價曝光

〔記者張釔泠／台北報導〕身家超過10億的「財富女神」王宥忻今天出席北投新興公園舉辦的清潔宣導活動，她日前酒駕被抓，對此深感後悔與自責，至於邱軍撞死司機肇逃事件，她則表示：「我自己也是犯錯的人，沒有資格評論別人。但我相信後續有誠意彌補，做出行動來承擔自己的過失。我真心希望能用自己的經歷警醒更多人，任何時候都不要抱有僥倖心理，選擇不酒駕就是在保護自己和他人的生命。」

王宥忻表示，去年12月6日凌晨因為要出門找前夫，當天寒流來於是喝了燒酒雞的米酒禦寒，在路上開5分鐘覺得不對勁停在路上，打電話給前夫求救，並沒有睡著。沒想到沒幾分鐘警察就過來關心，「警察看我能夠正常下車，有正常問話，協助我把車子停到旁邊，也提出酒測程序，因為覺得家裡的米酒應該濃度不會太烈，警察說要吹就接受，沒想到一吹就0.9，我也是嚇一跳。」

王宥忻。（資料照，記者陳奕全攝）王宥忻。（資料照，記者陳奕全攝）

她被上銬帶到警局，自嘲之前拍攝《女神經》MV有上銬，覺得很熟悉，當晚她與疑似吸毒犯關在一間，內心很慌張也很自責，「有跟對方聊天，對方說因為吸毒進來了三次，感覺社會有很多人值得去關心。」目前她的駕照被吊銷、保時捷車牌被停牌兩年，罰金預估10多萬，目前還沒確認。

她感謝警方幫她把車停路邊並帶她到警局，態度都很好，讓她感受到社會的溫暖。她表示：「如果是心肌梗塞的人在路邊等了很久可能人就沒了，我求救的電話還沒打完警察就來關心，台灣的環境真的很安全，生活在這個地方真的很幸福！」也提到，發生事情當天家中小孩都知道，當下也承認犯錯，並跟小孩說自己犯了錯事，酒駕是不對的行為。

針對酒駕事件引發的輿論壓力，王宥忻坦言，起初感到極度自責，但選擇正視錯誤並以實際行動彌補過失。她強調，錯誤無法挽回，但補救行動是唯一能表達悔意的方式。她也藉此機會向大眾呼籲：「現在是尾牙時節，如果喝酒，務必找代駕。」此外，對於因酒駕致死的悲劇性事件，她表達深切的痛心，並提醒社會大眾切勿心存僥倖，珍惜每一次選擇的機會。

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