遭製作人郭鶴鳴控告侵占、妨害名譽 資深藝人張魁、孫情不起訴

資深藝人張魁（見圖）及孫情被告妨害名譽、業務侵占及公然侮辱，通通不起訴。（資料照）

〔記者王定傳／台北報導〕資深節目製作人郭鶴鳴控告資深藝人張魁及孫情，涉侵占「經典懷念歌曲─璀璨人生」演唱會的售票款項共75萬元，另涉有踢翻辦公桌椅、推擠，辱罵髒話等行為，提告業務侵占、強制、公然侮辱罪嫌，但台北地檢署調查後以侵占部分屬民事帳務糾紛、強制部分主觀有無犯意、客觀是否達強暴脅迫都有疑問，雖孫因一時氣憤說出帶有負面、粗鄙的言語，但非反覆、持續姿意謾罵，張魁被告公然侮辱部分因郭撤告而不起訴。

郭鶴鳴提告指，2023年間，他與張、孫2人簽立「經典懷念歌曲─璀璨人生」演唱會合作約定書，約定由他負責節目製作，2人負責演出及協助售票業務，且每10日須與他對帳結算票款，並將款項匯至翔韻事業有限公司帳戶內；怎料，2人僅各自繳回41萬餘元及14萬元款項，涉侵占剩餘的42萬餘元及32萬餘元款項，且同年6月，雙方因票款問題發生爭執，孫還踢翻他的辦公桌椅、張則用手推他，2人並分別以髒話罵他，因此提告業務侵占、強制、公然侮辱罪。

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偵辦時2人均否認犯行，檢方調查，本件演唱會票款繳還方式，除匯款外尚有現金交付，2人亦曾主動回報有先出售門票而未收款情形，實在難以就繳還款項金流進行查證，以核實任一方說詞真實性，加上2人尚有主動回報未收票款原因，亦有將收到的部分票款陸續繳還給郭鶴鳴，主觀上是否存有不法意圖，仍有疑問；本件屬雙方因合作辦理演唱會而衍生的民事帳務糾紛，宜循民事途徑處理。

至於強制罪部分，檢方認為雙方肢體接觸時間甚短，主觀上是否存有強制犯意、客觀行為是否達強暴脅迫程，均有疑問；另外，孫雖有因一時氣憤說出帶有負面、粗鄙的言語，但非反覆、持續姿意謾罵，張魁被告公然侮辱部分因郭撤告，通通不起訴。

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