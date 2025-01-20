為預算發聲挨轟「被青鳥牽著走」 林雨宣1句反擊...網友秒閉嘴

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕國民黨立委陳玉珍提案要刪文化部補助的23億公視預算，儘管後來改刪1%，仍引起影劇和藝文界怒火。演員林雨宣也在臉書轉發導演楊力州、楊雅喆的評論發聲，不料釣出網友抨擊，「被青鳥牽著鼻子走」，對此，她隨即用1句話反擊，超強戰力圈了一票粉絲。

演員林雨宣。（資料照）

林雨宣17日轉發楊力州、楊雅喆等人的評論發聲，卻引來網友留言，「被青鳥牽著鼻子走」，她隨即反擊，「被背骨仔、前科犯牽著走也沒有比較好」，還有人說，「果然民進黨無所不在」，她則回應「共產黨也是」。至於有人留言說，「藝人沾什麼政治，退追囉」，林雨宣也大方送上愛心表情符號並幽默回應，「不用跟我說喔」。

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林雨宣回嗆。（翻攝自臉書）

林雨宣回嗆。（翻攝自臉書）

此外，Threads上有網友發現，林雨宣的臉書自介寫道，「我是林雨宣，頭上沒長草」，大讚很猛被圈粉了，釣出本人留言，「我真的是要害羞死，自介真的用很久了啦！」

林雨宣回應網友。（翻攝自Threads）

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