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娛樂 最新消息

千萬網紅遭控虐狗致死！ 「綁嘴洗澡」慘忍畫面曝光

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國網紅訓狗師潘宏，在抖音擁有超過1600萬粉絲，不過，他訓狗的方式經常惹議，多次遭檢舉「虐狗」，昨（19）晚他飼養的阿拉斯加犬「艾特」離世，掀起輿論譁然，甚至登上微博熱搜第一，有網友質疑，潘宏幫艾特洗澡時，將其嘴巴綁住，才導致無法順利呼吸而死亡

中國網紅潘宏和其愛犬「艾特」。（翻攝自微博）中國網紅潘宏和其愛犬「艾特」。（翻攝自微博）

潘宏近日在直播時，幫艾特洗澡，由於牠年紀較大，洗澡情緒激動，於是潘宏將牠的嘴巴綁住，導致無法正常呼吸散熱，出現不適症狀，洗完澡後竟然就過世了。

對此，潘宏19日發聲明表示，幫艾特洗澡並不是蹭流量，直播沒有要禮物或是打PK。至於為什麼將艾特嘴巴綁住？他解釋，因為洗澡前艾特咬了寵物店老闆，為了安全自己才綁的，而艾特嘴巴出血了，則是綁上嘴以後艾特自己造成的。

針對網友質疑潘宏虐狗致死，他強調，艾特離開是因為心臟問題，已經其遺體存放下來，若是眾人不相信，可以聯繫他的助理，一起去做屍檢，「我潘宏敢作敢認」。他也指出，艾特是因為年紀太大，加上先前已經暈厥過兩次，這次洗澡又全程在生氣，才引起心臟問題導致悲劇。

潘宏聲明。（翻攝自微博）潘宏聲明。（翻攝自微博）

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