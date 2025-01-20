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不滿公視預算被砍 波特王也怒嗆聲

《村裡來了個暴走女外科》在新北市政府消防局第六大隊萬里消防分隊和萬里漁港取景拍攝。（資料照，十三月股份有限公司提供）《村裡來了個暴走女外科》在新北市政府消防局第六大隊萬里消防分隊和萬里漁港取景拍攝。（資料照，十三月股份有限公司提供）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕國民黨立委陳玉珍提案欲刪除公視23億元相關預算案，引發藝文、電視界反彈，網紅波特王也不滿怒嗆聲。

波特王19日晚間在臉書發文表示，公視製作《村裡來了個暴走女外科》醫療喜劇中，有位配角叫家明醫師，人物設定是劇中陽光醫院的王牌，不管是開刀、急診、門診、外科、內科樣樣精通，技術一流，「但這樣的他並未選擇高薪的醫美行業，而是將自己的能力投入偏鄉醫院，因他認為：醫美別人也能做，但急重症病患需要像我這樣的醫師。」

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波特王說，這一句台詞道出了家明醫師對救助生命的無私熱忱與堅定信念，他總會毫不猶豫地接手那些最困難的病例，並堅定地說：「接進來！」波特王堅信，家明醫師不僅有能力，也有那份勇氣與責任感，「即使是這樣的家明醫師，若遇上這屆白藍立委罹患的舔共末期病症，恐怕也只能無奈地說一句：還想刪我公視預算，這些全推去燒吧！」

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