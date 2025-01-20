苦苓嗆問王鴻薇 「妳真的不是共匪？」

國民黨立委王鴻薇。（資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕消防署「辦理韌性國家醫療整備計畫」2億5636萬8千元預算，國民黨立委王鴻薇以「是否為未來戰爭災害做準備」為由提案刪除1億元，引發外界抨擊後趕緊撤案。

作家苦苓昨在臉書發文不滿嗆問她：「王鴻薇，妳真的不是共匪嗎？」接著列舉王鴻薇刪除消防署「辦理韌性國家醫療整備計畫」預算理由：

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一、消防署辦理消防員頭盔等防護裝備，王鴻薇反對！理由：「是否為未來戰爭做準備？」

二、消防署加強緊急傷患救護訓練，王鴻薇反對！理由：「是否為未來戰爭做準備？」

三、消防署添購傷患用止血帶及輕量化擔架，王鴻薇反對！理由：「是否為未來戰爭做準備？」

四、消防署加強消防員特殊緊急救護訓練，王鴻薇反對，理由：「是否為未來戰爭做準備？」

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苦苓怒斥到底是哪一種豬頭腦會用問句來做刪預算的理由？就算答案「是」，是為未來戰爭做準備，那有什麼不對？什麼人會不高興？他說只有共匪；苦苓進一步表示，就算答案是「否」，不是為未來戰爭做準備，那也是要加強保護消防員、保護全體國民，有什麼不對？什麼人會不樂見？他說只有共匪。

苦苓最後表示，沒有誰給你亂戴紅帽子，「第一個跳出來稱讚白爛黨亂刪預算的，就是國台辧！」

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