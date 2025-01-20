職棒球星周思齊引退一技能大躍進！阿信：你是來搶飯碗嗎？

〔記者陳慧玲／台北報導〕凝聚同門歌手愛心，五月天率領Energy、告五人、家家、丁噹、宇宙人、蕭秉治等眾多歌手一起參與的「Just Love It！一路向東演唱會」，昨（19日）晚在花蓮市東大門廣場落幕，五月天深深鞠躬感謝歌迷支持，全場歌迷也大喊：「謝謝五月天，謝謝你們！」

五月天在「一路向東」演唱會上邀請周思齊（左三）同台合唱。（相信音樂提供）

昨天下午花蓮飄起細雨，歌迷冒雨排隊，宇宙人主唱小玉心疼歌迷說：「辛苦你們了！頂著雨等待表演。」昨也是學測的日子，吉他手阿奎祝福考生都能考上理想的學校。宇宙人也獻唱《陪我玩》、《那你呢》、《藍色的你》等歌曲。

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五月天鞠躬致謝歌迷支持。（相信音樂提供）

告五人4月12日將登上高雄世運主場館開唱，昨先在花蓮感受到歌迷的熱情，聽到全場大聲一起唱《愛人錯過》等歌曲，團員說：「你們唱得好大聲！現在好像在世運開演唱會！」

五月天與告五人、家家、周思齊、宇宙人同台合唱充滿東部情懷歌曲。（相信音樂提供）

告五人在花蓮感受到歌迷熱情，覺得彷彿已在高雄世運主場館開唱。（相信音樂提供）

五月天去年曾在大巨蛋為中信兄弟周思齊引退賽表演，昨晚雙方再度同台，並合唱周思齊很喜歡的《I Love You無望》，阿信誇周思齊唱得很好，笑問：「你是不是有偷練？你現在是來搶飯碗的嗎？」怪獸也說就像是小時候說自己沒讀書，但最後考第一名的同學，阿信對周思齊說：「第一次看到你這樣害羞耶！」阿信也邀周思齊今年夏天再去大巨蛋當五月天嘉賓。

演唱會最後五月天、周思齊、告五人、宇宙人，以及從玉里場趕來東大門的家家合唱東部情懷歌曲《故鄉普悠瑪》，「一路向東」也順利落幕。

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