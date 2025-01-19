一路向東Day3！五月天花蓮市區開唱 上萬歌迷嗨爆東大門廣場

五月天號召相信音樂旗下歌手獻愛花東，一連三天舉辦「Just Love It！一路向東」演唱會，今晚最後一天由告五人、丁噹、宇宙人、五月天在花蓮市區演出，吸引現場上萬歌迷尖叫，東大門廣場也創下近年難得的爆滿人次。（記者王錦義攝）

〔記者王錦義／花蓮報導〕五月天號召相信音樂旗下歌手獻愛花東，一連三天舉辦「Just Love It！一路向東」演唱會，今晚最後一天由宇宙人、BOOM！怪物星人、丁噹、告五人及五月天在花蓮市區演出，特別來賓邀請職棒球星周思齊，吸引現場上萬歌迷尖叫，東大門廣場也創下近年難得的爆滿人次，估計兩天為花蓮帶來八多萬人次觀眾。

五月天號召相信音樂旗下歌手獻愛花東，一連三天舉辦「Just Love It！一路向東」演唱會，並邀請出身花蓮的職棒球星周思齊登台一起合唱。（記者王錦義攝）

去年的地震重創花東觀光產業，相信音樂藝人攜手獻愛開唱，果真吸引爆滿的人潮。雖然市區下了點小雨但晚間就停雨，不過從今天上午會場周邊就湧現人潮，主辦單位安排排隊動線，排隊隊伍綿延好幾百公尺，五月天天團魅力無法擋。下午4點50分開始，先由樂團宇宙人、BOOM！怪物星人開場，再由丁噹、樂團告五人、五月天晚間7點半壓軸登場，五月天主唱致詞時感性說：「抱歉我們來晚了」。

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五月天號召相信音樂旗下歌手獻愛花東，一連三天舉辦「Just Love It！一路向東」演唱會，並邀請出身花蓮的職棒球星周思齊登台一起合唱。（記者王錦義攝）

演唱會嘉賓安排出身花蓮的職棒球星周思齊，晚間八點多上台與五月天阿信合唱〈love you〉、〈無望〉。周思齊致詞說，上台唱歌非常緊張，不過唱完一首歌後，頭過身就過，二首歌後就算了。他也提到小時候花蓮沒有麥當勞，當時麥當勞開幕，花蓮人都哭了。

五月天號召相信音樂旗下歌手獻愛花東，一連三天舉辦「Just Love It！一路向東」演唱會，並邀請出身花蓮的職棒球星周思齊登台一起合唱。（記者王錦義攝）

今天藝人兵分二路，接力在玉里國小和東大門廣場開唱。丁噹、蕭秉治、家家、Energy在玉里登台，晚上的東大門則有告五人、丁噹、宇宙人、五月天等大咖坐鎮，兩天四場活動共吸引超過八萬人到場。

五月天號召相信音樂旗下歌手獻愛花東，一連三天舉辦「Just Love It！一路向東」演唱會。（記者王錦義攝）

五月天晚間出場，接連演唱〈OAOA〉、〈戀愛ING〉等嗨歌，經典曲一首接一首，五迷們聽得如癡如醉，還跟著齊唱！花蓮縣府觀光處長余明勲說，五月天魅力吸引大量的聽眾，也創下東大門廣場演唱會最爆滿的一次。

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