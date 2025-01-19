周治平拒領「老人卡」！65歲「風花雪月」真實心聲曝光

周治平（尚時代文創娛樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「情歌詩人」周治平今年有兩大任務，一是領老人卡，二是將再舉辦個人演唱會，周治平笑稱自己仍是翩翩中年美男子，絕對不被老擊敗。

即將邁入65歲的他，心理上認為自己仍然年輕，非常排斥領老人卡，且近年來商業演出活動不斷，完全沒有唱不動的困擾，甚至還能一天連趕北高兩場演出，而持續舉辦演唱會，則是為了證明自己還不到需要別人讓座的年齡，決定將在忙完今年各大民歌盛事演出之後，於六月一日在Legacy再次舉辦個人的專埸「歲月光輝」演唱會。

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周治平（尚時代文創娛樂提供）

回顧兩年多以前，周治平無懼疫情的影響，在北、中、南舉辦了三場「如初」巡迴演唱會，展現了寶刀未老的功力，今年隨著「民歌五十」和「民歌50高峰會」的最終章如火如荼展開，周治平始終保持著高水準的演唱能力，周治平表示，歲月帶給他的不是只有老人卡，更多的是累積了生活的歴練和情感的沈澱，使得他在演唱各種不同類型的歌曲時都更加的遊刃有餘。

周治平（尚時代文創娛樂提供）

而伴隨著演唱會的展開，周治平也將重啓封存了三十年的「風花雪月」系列，推出《風花雪月3》專輯，這個系列周治平會把以前寫給別人演唱的歌曲回收，重新編曲翻唱。

今年春節過年，原本周治平計劃帶著家人去北京，但因為接下來一連串的計劃活動，及年後還有好幾場接續進行的民歌演唱會，周治平笑說：「過年期間實在不宜太放鬆吃喝玩樂，以免演出前還得費勁恢復體態。」

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