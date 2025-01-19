晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

周治平拒領「老人卡」！65歲「風花雪月」真實心聲曝光

周治平（尚時代文創娛樂提供）周治平（尚時代文創娛樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「情歌詩人」周治平今年有兩大任務，一是領老人卡，二是將再舉辦個人演唱會，周治平笑稱自己仍是翩翩中年美男子，絕對不被老擊敗。

即將邁入65歲的他，心理上認為自己仍然年輕，非常排斥領老人卡，且近年來商業演出活動不斷，完全沒有唱不動的困擾，甚至還能一天連趕北高兩場演出，而持續舉辦演唱會，則是為了證明自己還不到需要別人讓座的年齡，決定將在忙完今年各大民歌盛事演出之後，於六月一日在Legacy再次舉辦個人的專埸「歲月光輝」演唱會。

周治平（尚時代文創娛樂提供）周治平（尚時代文創娛樂提供）

回顧兩年多以前，周治平無懼疫情的影響，在北、中、南舉辦了三場「如初」巡迴演唱會，展現了寶刀未老的功力，今年隨著「民歌五十」和「民歌50高峰會」的最終章如火如荼展開，周治平始終保持著高水準的演唱能力，周治平表示，歲月帶給他的不是只有老人卡，更多的是累積了生活的歴練和情感的沈澱，使得他在演唱各種不同類型的歌曲時都更加的遊刃有餘。

周治平（尚時代文創娛樂提供）周治平（尚時代文創娛樂提供）

而伴隨著演唱會的展開，周治平也將重啓封存了三十年的「風花雪月」系列，推出《風花雪月3》專輯，這個系列周治平會把以前寫給別人演唱的歌曲回收，重新編曲翻唱。

今年春節過年，原本周治平計劃帶著家人去北京，但因為接下來一連串的計劃活動，及年後還有好幾場接續進行的民歌演唱會，周治平笑說：「過年期間實在不宜太放鬆吃喝玩樂，以免演出前還得費勁恢復體態。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中