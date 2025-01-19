周玉蔻轟101董座賈永婕不適任 賈回應：感謝大家罵我

台北101董事長賈永婕（左）與韓星玄彬合照。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕台北101董事長賈永婕上台之後，有不少驚人之舉。近日韓星玄彬到訪台北101更是讓賈永婕笑說「都沒朋友了」。資深媒體人周玉蔻在社群發文抨擊賈永婕，認為「賈永婕的低端幽默，只是再度丟盡任命她的人的顏面」，對此賈永婕也以高EQ回應。

資深媒體人周玉蔻抨擊台北101董事長賈永婕。（翻攝自臉書）

周玉蔻在社群表示「國事如麻！對於賈永婕幼稚的自炫吹噓和自卑感作祟的低端幽默，我只能回想到這句話：商女不知亡國恨 隔江猶唱後庭花」並且認為「賈永婕自上任後，每PO一次臉書就暴露一次她的空白無料與不適任101董事長這個官股任命的CEO職位」。

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韓星玄彬與台北101大樓合照。（翻攝自臉書）

對此賈永婕今（19）日也在社群放上與玄彬的合照，並表示感謝，賈永婕說：「感謝大家罵我，感謝大家給我能量與子彈。」賈永婕也認為正是有這些聲音才成就了她的真愛迫降，同時也把周玉蔻當成她的媒人，特別強調「謝謝蔻蔻姐」，更回應：「還有所有惡意的爆料者、酸民們我愛你們喔！其實你們才是我的神隊友。」

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