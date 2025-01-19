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娛樂 最新消息

綠茶《大集合》當眾遭脫褲！半個屁股被看光怒了

〔記者傅茗渝／台北報導〕《綜藝大集合》本週來到彰化埔鹽的順澤宮，今年廟附近蓋了一個冠軍帽造型的運動公園，成了當地知名的觀光打卡景點，看到三層樓的溜滑梯，製作團隊安排一個新遊戲「冠軍溜滑梯」，女生需要從外側的樓梯出發，男生則是在內側的攀爬處出發，雙雙出發後男生需追逐女生，在抵達溜滑梯出口前，女生如果被抓住就算失敗，男生反之則贏。

第一個參賽者阿布舞巧竟然與籃籃的前隊友同名，一問之下才發現前啦啦隊的阿布舞是參賽者阿布舞的表妹，就在這時綠茶被指名上場比賽，聽到自己是被身為教練的阿布舞指名，綠茶直呼「你找我幹嘛！」，胡瓜看到這個情況變提出改成讓阿布舞追綠茶，這樣比較有看頭。

綠茶輸了比賽還當眾被脫褲。（民視提供）綠茶輸了比賽還當眾被脫褲。（民視提供）

在經過大家的同意之後，第一輪比賽開始了，哨音一響，綠茶便以自己最快的速度迅速爬上設施，阿布舞也展現了自己敏捷的身手與閃電般的腳步，儘管綠茶已經使盡全力，依舊還是在溜滑梯裡面被阿布舞抓到，在下來溜滑梯的那一刻，綠茶的半個屁股在眾目睽睽之下被曝光了出來，原來是阿布舞太想抓住綠茶了，不小心就把綠茶的褲子給拉了下來，引發眾人爆笑。

綠茶被脫褲氣急敗壞。（民視提供）綠茶被脫褲氣急敗壞。（民視提供）

在下一個遊戲「一起上網吧」，為了讓綠茶可以報「脫褲之仇」，胡瓜便提議讓綠茶再度PK阿布舞，遊戲開始後，阿布舞不負眾望所歸又成功拿下了這場比賽的勝利，擊敗了綠茶，不料，在兩人下網的過程中，阿布舞又不小心脫了綠茶的褲子，綠茶當下氣急敗壞得跳腳「妳那麼愛脫我褲子幹甚麼！」引發眾人爆笑。

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