中國男模楊澤琪淪豬仔 獲救後發現大拇指發黑

25歲中國模特兒楊澤琪。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕近期發生多起中國男藝人被拐騙到緬甸詐騙園區，鬧最大的就是演員王星，近日他好不容易獲得援救脫困；另一名25歲男模特兒楊澤琪也傳來獲救好消息，只不過他報平安的時候，很多人都注意到他的大拇指發黑，懷疑他在園區遭到虐待。

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本月8日楊澤琪家人在微博上發出尋人啟事，表示楊澤琪從2024年12月20日表示要到泰國拍戲，結果就與家人失去聯絡，消息發出引發熱烈討論。楊澤琪被詐騙的過程與王星相似，他去年看到一則「泰國電影劇組招募演員」消息後，之後就搭機飛往泰國，但搭上所謂「劇組」派來的接駁車之後就失去蹤影。

楊澤琪報平安時大拇指發黑。（翻攝自抖音）

經過將近1個月的時間後，楊澤琪被平安救出，日前回到中國。本月16日楊澤琪父親先發布短片表示已經找到楊澤琪，隔日楊澤琪回到中國時，也立刻在機場拍攝影片報平安，不過網友注意到楊澤琪大拇指指甲發黑，對此，楊澤琪淡然表示是與歹徒打鬥時受的傷，並強調目前已經康復。

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