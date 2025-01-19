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娛樂 最新消息

A-Lin《刀馬旦》致敬偶像李玟！小巨蛋最終場驚爆重大改變

A-Lin說自己的夢想很想當唱跳歌手。（众悅娛樂提供）A-Lin說自己的夢想很想當唱跳歌手。（众悅娛樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲歌后A-Lin今（19日）在台北小巨蛋舉辦「A-LINK WITH PASSENGERS最終站」演唱會，這也是她這套巡演的畢業作，唱完就正式畫下句點。一直把「CoCo」李玟當偶像的A-Lin今天也特別選唱李玟的《刀馬旦》向偶像致敬。

前幾天是李玟的50歲冥誕，今天A-Lin談到：「我想要致敬一位我非常愛的歌手，因為她的出現讓我覺得也想像她一樣，會唱會跳又能唱好聽的抒情歌曲。」她說曾在《乘風2023》唱過李玟的《刀馬旦》，今天也要再唱一次，並說：「CoCo姊我愛妳！」

A-Lin獻唱《刀馬旦》向偶像李玟致敬。（众悅娛樂提供）A-Lin獻唱《刀馬旦》向偶像李玟致敬。（众悅娛樂提供）

今天A-Lin也在台上談到：「我的夢想很想要當唱跳歌手，但以前唱布蘭妮歌曲，經紀人說：『聽妳唱快歌我很想哭。』我很佩服唱跳歌手，唱完臉不紅氣不喘。」她對歌迷說：「請支持我當唱跳歌手，接下來專輯沒有情歌了。」沒想到她宣布這重大「改變」，台下只有20%歌迷尖叫，大家還是想聽她唱情歌。

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