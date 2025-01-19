李浚赫《我的完美秘書》收視飆新高！韓網心臟爆擊：媲美玄彬啊

〔記者廖俐惠／綜合報導〕李浚赫、韓志旼主演的浪漫喜劇《我的完美秘書》收視節節高升，昨天（18日）播出的最新第6集收視率達11.4%創新高，連李鐘碩都在追劇，李、韓的感情也逐漸升溫。

韓志旼在《我的完美秘書》中為了見李浚赫，特別打扮得美美的。（翻攝自臉書）

韓志旼飾演的女強人「姜智允」在最新一集當中，與李浚赫飾演的秘書「劉恩浩」互動充滿粉紅泡泡，不但在深夜打電話熱線煲愛，韓志旼還為了見李浚赫特別梳妝打扮，且在人群中一眼就看到他，愛意滿滿的眼神，以及意識到喜歡上對方的瞬間，讓韓國網友們大喊「趕快在一起吧」、「挖李浚赫的西裝扮相不是開玩笑的」、「挖這最後一幕，這什麼樣的秘書啊，根本是漫畫人物」、「我真的是快瘋了」、「穿西裝最帥的不是玄彬，就是李浚赫」、「在這麼多人當中我只看得到你啊」、「韓志旼的眼神演技真的讓人瘋了」。

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李浚赫在《我的完美秘書》中身穿紫紅色西裝的扮相，被韓國網友大讚媲美玄彬。（翻攝自臉書）

果然下一集預告中，韓志旼就向李浚赫告白，讓人更期待第7集的播出。李浚赫憑藉著這部劇成為新一代男神，連韓志旼都被他迷倒，最近受訪大讚李浚赫的側臉像雕刻一樣，且李浚赫皮膚白皙，讓韓志旼直呼「我第一次看到比我還要白的男演員」，難怪李浚赫有著牛奶香草天使的綽號。

韓志旼分享，在正式合作之前在YouTube上看到李浚赫的表現，很希望能與他合作，沒想到之後就聽說是由李浚赫來飾演劉恩浩一角，讓韓志旼覺得非常神奇，心想「這難道是命運嗎？」《我的完美秘書》在Hami Video全台獨家播出，每週五、六晚間10點30分各更新1集。

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