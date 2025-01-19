「胡瓜新寵」笑笑將跨足樂天應援 分享新年新希望

浪Live電豹女左起Nia、紹頤、雪寶、Jasmine、小楓隊長、草莓、語萱。（想想時間提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕職籃啦啦隊浪Live電豹女由小楓隊長領軍與草莓、Nia、雪寶、語萱、Jasmine、紹頤，昨（18日）現身台北市信義區香堤大道廣場與粉絲相見歡。笑笑今年將跨足樂天職棒應援，雖然她沒到場，但她期許自己用笑容跟活力讓更多人感受球場熱情的氛圍。

笑笑將跨足職棒樂天應援。（想想時間提供）

趕在年前跟粉絲相聚，雪寶表示：「第一次跟粉絲相約送小禮物給他們，感謝他們一直以來對我的支持與照顧。」Nia更是被粉絲稱為小劉亦菲魅力無法擋，有香港粉絲特地搭飛機來參加活動；語萱透露：「之前有送過粉絲手寫卡片跟自己的周邊商品，因為大家真的都很照顧，當然要給些小回饋。」

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浪Live電豹女昨現身台北市信義區香堤大道廣場與粉絲相見歡。（想想時間提供）

草莓也說一直以來很感謝粉絲力挺支持，「通常都是粉絲在疼愛我，這次換我回饋他們。」紹頤則表示：「第一次特地舉辦了一個小活動來回饋，很謝謝大家願意把每個能夠見面的週末留給電豹女們。」

提到2025年的期許，Nia表示：「2024年很開心以電豹女的身分參與大、小巨蛋的舞台，希望2025也可以繼續在更多大舞台上亮相。」紹頤則說：「2024在舞蹈及服裝設計上面有幸獲得大家的肯定與青睞，今年希望自己能夠更上一層樓，不辜負大家的期待！」

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