小超人誕生了！亨利卡維爾低調當爸 女友戴超巨大鑽戒好閃

〔記者廖俐惠／綜合報導〕英國影星亨利卡維爾（Henry Cavill）被爆出已與女友娜塔莉（Natalie Viscuso）訂婚，且小倆口最近被直擊在澳洲推著嬰兒車散步，孩子已經出生，獲得網友們的祝福。

亨利卡維爾（左）的女友娜塔莉的左手無名指上，還可看到超大顆鑽戒。（達志影像）

亨利卡維爾因演出「超人」一角深受歡迎，根據《每日郵報》報導，近期他在澳洲拍攝電影《戰神金剛》（暫譯》，娜塔莉也愛相隨，兩人身著輕便服飾，一同在昆士蘭的黃金海岸附近散步，娜塔莉還推著嬰兒車。此外，娜塔莉左手的無名指上可見超大顆的鑽戒，亨利卡維爾疑似已經求婚，不過兩人實在太過低調，不但沒有透露孩子的性別、姓名，也沒有證實婚訊。

請繼續往下閱讀...

亨利卡維爾（左）、娜塔莉一同推著嬰兒車在澳洲散步。（達志影像）

去年4月，亨利卡維爾證實將與娜塔莉迎來第一個孩子，表示兩人都相當興奮，6月還po出躺在嬰兒床旁邊的照片，祝大家父親節快樂，還幽默地說「我很快就會加入你們神聖的行列當中。」看得出來他滿是期待。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法