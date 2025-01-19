晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

小超人誕生了！亨利卡維爾低調當爸 女友戴超巨大鑽戒好閃

〔記者廖俐惠／綜合報導〕英國影星亨利卡維爾（Henry Cavill）被爆出已與女友娜塔莉（Natalie Viscuso）訂婚，且小倆口最近被直擊在澳洲推著嬰兒車散步，孩子已經出生，獲得網友們的祝福。

亨利卡維爾（左）的女友娜塔莉的左手無名指上，還可看到超大顆鑽戒。（達志影像）亨利卡維爾（左）的女友娜塔莉的左手無名指上，還可看到超大顆鑽戒。（達志影像）

亨利卡維爾因演出「超人」一角深受歡迎，根據《每日郵報》報導，近期他在澳洲拍攝電影《戰神金剛》（暫譯》，娜塔莉也愛相隨，兩人身著輕便服飾，一同在昆士蘭的黃金海岸附近散步，娜塔莉還推著嬰兒車。此外，娜塔莉左手的無名指上可見超大顆的鑽戒，亨利卡維爾疑似已經求婚，不過兩人實在太過低調，不但沒有透露孩子的性別、姓名，也沒有證實婚訊。

亨利卡維爾（左）、娜塔莉一同推著嬰兒車在澳洲散步。（達志影像）亨利卡維爾（左）、娜塔莉一同推著嬰兒車在澳洲散步。（達志影像）

去年4月，亨利卡維爾證實將與娜塔莉迎來第一個孩子，表示兩人都相當興奮，6月還po出躺在嬰兒床旁邊的照片，祝大家父親節快樂，還幽默地說「我很快就會加入你們神聖的行列當中。」看得出來他滿是期待。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中