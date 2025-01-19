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公視拍叫好叫座台劇 呱吉酸陳沂有病不看醫生

呱吉（左）要陳沂快用交的健保費看醫生。（翻攝自臉書）呱吉（左）要陳沂快用交的健保費看醫生。（翻攝自臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕台北市前議員、網紅呱吉今（19）日中午發文點名網紅「館長」陳之漢、陳沂和國民黨立委陳玉珍，對立法院17日審查114年度中央政府總預算案，表決通過藍白通案提案，刪減新台幣939億7500萬元評論惹議，呱吉怒轟：「沒文化的可怕，就在於他們對於自己的無知毫無概念。」

呱吉點名館長在直播上，用盡髒話與惡意，還有無比的自信說：「你看那些抗議刪預算的導演和製作人，哪個不是綠營側翼？」他斥館長說自己也是個明星也懂拍片，錢怎麼不給他，「彷彿他拍的東西比這些站出來說話的影視從業人員更加優質。」

相關新聞：陳玉珍提案刪公視23億預算 陳沂逆風問：「大家有在看？」 

而被陳玉珍說出不了國，呱吉怒斥：「你是在說林懷民嗎？你起碼知道人家有個叫做雲門的舞團對吧？你知道他1981年就開始到國外巡演了嗎？你知道雲門一樣是在政府的支持下一路走到今天嗎？」呱吉揶揄在有限見識之外，很多人都做出了成績，「只是你們看不見。」
至於陳沂很有自信地說：「我不需要公視，反正我沒在看，拿那麼多錢幹嘛？」對此，呱吉嘲諷陳沂：「你也不需要健保，反正腦子有病你也不去看醫生啊！」更說台灣這幾年許多叫好叫座台劇都是公視出錢拍的，「我們與惡的距離、一把青和茶金、俗女養成記，這些都是公視作品，如果你連收視率這麼高的作品都沒看過，憑什麼在這邊聊文化該怎麼做？」建議他們快用交的健保費看醫生。

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